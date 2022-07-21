https://ria.ru/20220721/naznachenie-1804036209.html

Чернышенко, Патрушев и Фальков вошли в набсовет Курчатовского института

Чернышенко, Патрушев и Фальков вошли в набсовет Курчатовского института - РИА Новости, 21.07.2022

Чернышенко, Патрушев и Фальков вошли в набсовет Курчатовского института

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Минобрнауки Валерий Фальков указом президента РФ... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:51

2022-07-21T14:51

2022-07-21T14:51

новости - ядерные технологии

курчатовский институт

россия

наука

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Минобрнауки Валерий Фальков указом президента РФ назначены членами наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет.Текст указа опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Наблюдательный совет - высший орган управления НИЦ "Курчатовский институт".История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт").Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы и федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. "Курчатовский институт" осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ", рассчитанной до 2030 года.

https://ria.ru/20211225/reaktor-1765098756.html

https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, курчатовский институт, россия, наука