https://ria.ru/20220721/naznachenie-1804036209.html
Чернышенко, Патрушев и Фальков вошли в набсовет Курчатовского института
Чернышенко, Патрушев и Фальков вошли в набсовет Курчатовского института - РИА Новости, 21.07.2022
Чернышенко, Патрушев и Фальков вошли в набсовет Курчатовского института
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Минобрнауки Валерий Фальков указом президента РФ... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:51
2022-07-21T14:51
2022-07-21T14:51
новости - ядерные технологии
курчатовский институт
россия
наука
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Минобрнауки Валерий Фальков указом президента РФ назначены членами наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет.Текст указа опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Наблюдательный совет - высший орган управления НИЦ "Курчатовский институт".История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт").Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы и федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. "Курчатовский институт" осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ", рассчитанной до 2030 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - ядерные технологии, курчатовский институт, россия, наука
Чернышенко, Патрушев и Фальков вошли в набсовет Курчатовского института
Путин назначил Чернышенко, Патрушева и Фалькова членами набсовета Курчатовского института
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Минобрнауки Валерий Фальков указом президента РФ назначены
членами наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет.
Текст указа опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Наблюдательный совет - высший орган управления НИЦ "Курчатовский институт
".
История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова
лаборатории №2 Академии наук СССР
(впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт").
Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.
Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы и федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. "Курчатовский институт" осуществляет научное руководство комплексной программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ", рассчитанной до 2030 года.