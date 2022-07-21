https://ria.ru/20220721/nalchik-1803830444.html

В аэропорту Нальчика начались работы по благоустройству терминала

В аэропорту Нальчика начались работы по благоустройству терминала - РИА Новости, 21.07.2022

В аэропорту Нальчика начались работы по благоустройству терминала

Власти Кабардино-Балкарии проводят работы по благоустройству терминала аэропорта "Нальчик", сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:07

2022-07-21T06:07

2022-07-21T06:07

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аэропорты

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НАЛЬЧИК, 21 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии проводят работы по благоустройству терминала аэропорта "Нальчик", сообщает правительство региона.Сейчас обновляют привокзальную площадь воздушной гавани, говорится в релизе.Уточняется, что рабочие приступили к устройству площадок и строительству тротуаров. Кроме того, они расширяют и асфальтируют парковочные зоны, а также устанавливают современное освещение."Работы завершатся до наступления осени", — отмечает правительство.По данным кабинета министров, пассажиропоток аэропорта "Нальчик" в 2021 году вырос на 80 процентов и превысил 300 тысяч путешественников. Сейчас из воздушной гавани совершаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, с августа открывается сообщение с Махачкалой и Сочи.

https://ria.ru/20220701/gory-1799391315.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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