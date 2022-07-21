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В аэропорту Нальчика начались работы по благоустройству терминала
В аэропорту Нальчика начались работы по благоустройству терминала - РИА Новости, 21.07.2022
В аэропорту Нальчика начались работы по благоустройству терминала
Власти Кабардино-Балкарии проводят работы по благоустройству терминала аэропорта "Нальчик", сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:07
2022-07-21T06:07
2022-07-21T06:07
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НАЛЬЧИК, 21 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии проводят работы по благоустройству терминала аэропорта "Нальчик", сообщает правительство региона.Сейчас обновляют привокзальную площадь воздушной гавани, говорится в релизе.Уточняется, что рабочие приступили к устройству площадок и строительству тротуаров. Кроме того, они расширяют и асфальтируют парковочные зоны, а также устанавливают современное освещение."Работы завершатся до наступления осени", — отмечает правительство.По данным кабинета министров, пассажиропоток аэропорта "Нальчик" в 2021 году вырос на 80 процентов и превысил 300 тысяч путешественников. Сейчас из воздушной гавани совершаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, с августа открывается сообщение с Махачкалой и Сочи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, нальчик, москва, санкт-петербург, аэропорт, кабардино-балкарская республика (кбр), аэропорты, казбек коков, махачкала, сочи
В аэропорту Нальчика начались работы по благоустройству терминала
В аэропорту Нальчика благоустраивают привокзальную площадь, строят тротуары и парковки
НАЛЬЧИК, 21 июл — РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии проводят работы по благоустройству терминала аэропорта "Нальчик", сообщает правительство региона.
Сейчас обновляют привокзальную площадь воздушной гавани, говорится в релизе.
Уточняется, что рабочие приступили к устройству площадок и строительству тротуаров. Кроме того, они расширяют и асфальтируют парковочные зоны, а также устанавливают современное освещение.
"Работы завершатся до наступления осени", — отмечает правительство.
По данным кабинета министров, пассажиропоток аэропорта "Нальчик" в 2021 году вырос на 80 процентов и превысил 300 тысяч путешественников. Сейчас из воздушной гавани совершаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, с августа открывается сообщение с Махачкалой и Сочи.