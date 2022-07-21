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"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения
"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения - РИА Новости, 21.07.2022
"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения
Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин во время визита в Луганск вручил главе... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:58
2022-07-21T18:58
2022-07-21T18:58
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луганск
попасная
боевое братство
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин во время визита в Луганск вручил главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику и работникам служб жизнеобеспечения республики медали, передает корреспондент РИА Новости.Первым был награжден глава ЛНР. Пасечнику вручили медаль "За ратную доблесть" всероссийской организации "Боевое братство".Медали "За верность" получили представители администрации главы, правительства республики, мэр Луганска, руководители и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность ЛНР. Также медалью "За верность" посмертно награждены семь сотрудников ГУП "Луганские коммуникации", которые погибли во время проведения ремонтно-восстановительных работ от обстрела со стороны украинских силовиков города Попасная в Донбассе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, луганская народная республика, луганск, попасная, боевое братство
"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения
"Боевое братство" наградило главу ЛНР Пасечника и работников служб жизнеобеспечения