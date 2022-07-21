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"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения - РИА Новости, 21.07.2022
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"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения
"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения - РИА Новости, 21.07.2022
"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения
Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин во время визита в Луганск вручил главе... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:58
2022-07-21T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
луганская народная республика
луганск
попасная
боевое братство
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин во время визита в Луганск вручил главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику и работникам служб жизнеобеспечения республики медали, передает корреспондент РИА Новости.Первым был награжден глава ЛНР. Пасечнику вручили медаль "За ратную доблесть" всероссийской организации "Боевое братство".Медали "За верность" получили представители администрации главы, правительства республики, мэр Луганска, руководители и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность ЛНР. Также медалью "За верность" посмертно награждены семь сотрудников ГУП "Луганские коммуникации", которые погибли во время проведения ремонтно-восстановительных работ от обстрела со стороны украинских силовиков города Попасная в Донбассе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
луганск
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в мире, жкх, луганская народная республика, луганск, попасная, боевое братство
18:58 21.07.2022
 
"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения

"Боевое братство" наградило главу ЛНР Пасечника и работников служб жизнеобеспечения

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин во время визита в Луганск вручил главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику и работникам служб жизнеобеспечения республики медали, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу сказать слова благодарности от имени председателя организации "Боевое братство", Героя Советского Союза генерал-полковника Бориса Всеволодовича Громова, сказать спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете", - сказал Саблин.
Первым был награжден глава ЛНР. Пасечнику вручили медаль "За ратную доблесть" всероссийской организации "Боевое братство".
Медали "За верность" получили представители администрации главы, правительства республики, мэр Луганска, руководители и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность ЛНР. Также медалью "За верность" посмертно награждены семь сотрудников ГУП "Луганские коммуникации", которые погибли во время проведения ремонтно-восстановительных работ от обстрела со стороны украинских силовиков города Попасная в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПопаснаяБоевое братство
 
 
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