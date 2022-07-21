https://ria.ru/20220721/nagrada-1804121825.html

"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения

"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения - РИА Новости, 21.07.2022

"Боевое братство" наградило главу ЛНР и работников служб жизнеобеспечения

Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин во время визита в Луганск вручил главе... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:58

2022-07-21T18:58

2022-07-21T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

луганская народная республика

луганск

попасная

боевое братство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788089557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c502bda656486e781bb73b7425cebd6.jpg

ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин во время визита в Луганск вручил главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику и работникам служб жизнеобеспечения республики медали, передает корреспондент РИА Новости.Первым был награжден глава ЛНР. Пасечнику вручили медаль "За ратную доблесть" всероссийской организации "Боевое братство".Медали "За верность" получили представители администрации главы, правительства республики, мэр Луганска, руководители и сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность ЛНР. Также медалью "За верность" посмертно награждены семь сотрудников ГУП "Луганские коммуникации", которые погибли во время проведения ремонтно-восстановительных работ от обстрела со стороны украинских силовиков города Попасная в Донбассе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

луганск

попасная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, луганская народная республика, луганск, попасная, боевое братство