11:43 21.07.2022 (обновлено: 13:50 21.07.2022)
МИД надеется, что ООН отреагирует на информацию о детях на "Миротворце"
МИД надеется, что ООН отреагирует на информацию о 327 детях Донбасса на "Миротворце"
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта "Миротворец" . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва надеется, что ООН отреагирует на переданную информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" имен 327 детей Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия передаст генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о внесении в базу сайта "Миротворец" 327 несовершеннолетних.
"Российские неправительственные организации обнаружили, что на упомянутом сайте ("Миротворец") опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних. Вы понимаете, что это реальная угроза их жизни? Эту информацию также передали генеральному секретарю ООН", - сказала она на брифинге. РФ надеется, что ООН отреагирует на призыв обратить внимание на эти данные, подчеркнула Захарова.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".