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Финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка - РИА Новости, 21.07.2022
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Финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка
Финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка - РИА Новости, 21.07.2022
Финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка
Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:21
2022-07-21T09:21
экономика
россия
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл — РИА Новости. Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на российском рынке, сообщает в четверг финская компания.Ранее российские СМИ сообщали, что единственным владельцем ООО "Вяртсиля Восток" с 11 июля стал Константин Норцев, с 2020 года возглавляющий данное предприятие."Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством. Во всех процессах приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников", - говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с уходом закрылся офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге. "Wärtsilä создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами России, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение обязательств перед клиентами", - говорится в сообщении.В мае-июне Wärtsilä подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и ООО "Вяртсиля Восток" местному руководству компаний, сообщает финский концерн."Transas Navigator будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать местных клиентов. Wärtsilä не предоставляет и не поставляет какие-либо услуги или запчасти для бизнеса Transas Navigator после продажи", - подчеркивает финская организация.Команда, ранее работавшая в ООО "Вяртсиля Восток", перешла в состав недавно созданной компании ООО "В-Восток", которая продолжит оказывать услуги по техническому обслуживанию морского оборудования на местном уровне, после продажи Wärtsilä не оказывает техническое обслуживание в России, говорится в сообщении.Как указано на сайте финского предприятия, Wartsila является мировым лидером в области инновационных технологий и решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. В компании работают 17 тысяч человек в более чем 200 офисах в 68 странах. В 2021 году чистый объем продаж Wartsila составил 4,8 миллиарда евро. Акции компании зарегистрированы на бирже Nasdaq Helsinki.
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экономика, россия, финляндия
09:21 21.07.2022
 
Финский концерн Wärtsilä ушел с российского рынка

Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала бизнес в России местному руководству

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБизнесмен с портфелем
Бизнесмен с портфелем - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл — РИА Новости. Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на российском рынке, сообщает в четверг финская компания.
Ранее российские СМИ сообщали, что единственным владельцем ООО "Вяртсиля Восток" с 11 июля стал Константин Норцев, с 2020 года возглавляющий данное предприятие.
"Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством. Во всех процессах приоритетом Wärtsilä было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с уходом закрылся офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге. "Wärtsilä создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами России, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение обязательств перед клиентами", - говорится в сообщении.
В мае-июне Wärtsilä подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и ООО "Вяртсиля Восток" местному руководству компаний, сообщает финский концерн.
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"Transas Navigator будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать местных клиентов. Wärtsilä не предоставляет и не поставляет какие-либо услуги или запчасти для бизнеса Transas Navigator после продажи", - подчеркивает финская организация.
Команда, ранее работавшая в ООО "Вяртсиля Восток", перешла в состав недавно созданной компании ООО "В-Восток", которая продолжит оказывать услуги по техническому обслуживанию морского оборудования на местном уровне, после продажи Wärtsilä не оказывает техническое обслуживание в России, говорится в сообщении.
Как указано на сайте финского предприятия, Wartsila является мировым лидером в области инновационных технологий и решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. В компании работают 17 тысяч человек в более чем 200 офисах в 68 странах. В 2021 году чистый объем продаж Wartsila составил 4,8 миллиарда евро. Акции компании зарегистрированы на бирже Nasdaq Helsinki.
 
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