Рейтинг@Mail.ru
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/lzheminirovanie-1803927195.html
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом - РИА Новости, 21.07.2022
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом
Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:11
2022-07-21T06:11
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в одном из домов родного поселка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нахождении опасных предметов в одном из домов в Козульке, однако при обследовании информация не подтвердилась."В Красноярске полицейскими задержан подозреваемый в ложном сообщении о нахождении в доме опасных предметов. … Расстроившись он употребил спиртное с ранее незнакомыми ему людьми и вновь сделал ложное сообщение о нахождении опасных предметов в жилом доме в поселке Козулька", - говорится в сообщении.Задержанный пояснил, что расстроился после получения решения суда об осуждении за ложные сообщения о минировании, которые он совершил в апреле 2021 года. Ему было назначено наказания в виде ограничения свободы на два года и принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, а также установлен запрет на выезд за пределы района проживания. В данный момент возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803078481.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
06:11 21.07.2022
 
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом

Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец выпил и снова "заминировал" дом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в одном из домов родного поселка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нахождении опасных предметов в одном из домов в Козульке, однако при обследовании информация не подтвердилась.
Красноярске полицейскими задержан подозреваемый в ложном сообщении о нахождении в доме опасных предметов. … Расстроившись он употребил спиртное с ранее незнакомыми ему людьми и вновь сделал ложное сообщение о нахождении опасных предметов в жилом доме в поселке Козулька", - говорится в сообщении.
Задержанный пояснил, что расстроился после получения решения суда об осуждении за ложные сообщения о минировании, которые он совершил в апреле 2021 года. Ему было назначено наказания в виде ограничения свободы на два года и принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, а также установлен запрет на выезд за пределы района проживания. В данный момент возбуждено уголовное дело.
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 19:47Туризм
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала