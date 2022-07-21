https://ria.ru/20220721/lzheminirovanie-1803927195.html
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом - РИА Новости, 21.07.2022
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом
Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:11
2022-07-21T06:11
2022-07-21T06:11
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в одном из домов родного поселка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нахождении опасных предметов в одном из домов в Козульке, однако при обследовании информация не подтвердилась."В Красноярске полицейскими задержан подозреваемый в ложном сообщении о нахождении в доме опасных предметов. … Расстроившись он употребил спиртное с ранее незнакомыми ему людьми и вновь сделал ложное сообщение о нахождении опасных предметов в жилом доме в поселке Козулька", - говорится в сообщении.Задержанный пояснил, что расстроился после получения решения суда об осуждении за ложные сообщения о минировании, которые он совершил в апреле 2021 года. Ему было назначено наказания в виде ограничения свободы на два года и принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, а также установлен запрет на выезд за пределы района проживания. В данный момент возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803078481.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом
Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец выпил и снова "заминировал" дом
КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в одном из домов родного поселка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нахождении опасных предметов в одном из домов в Козульке, однако при обследовании информация не подтвердилась.
"В Красноярске
полицейскими задержан подозреваемый в ложном сообщении о нахождении в доме опасных предметов. … Расстроившись он употребил спиртное с ранее незнакомыми ему людьми и вновь сделал ложное сообщение о нахождении опасных предметов в жилом доме в поселке Козулька", - говорится в сообщении.
Задержанный пояснил, что расстроился после получения решения суда об осуждении за ложные сообщения о минировании, которые он совершил в апреле 2021 года. Ему было назначено наказания в виде ограничения свободы на два года и принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, а также установлен запрет на выезд за пределы района проживания. В данный момент возбуждено уголовное дело.