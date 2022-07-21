https://ria.ru/20220721/lzheminirovanie-1803927195.html

Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом

Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом - РИА Новости, 21.07.2022

Расстроенный из-за приговора о лжеминировании красноярец "заминировал" дом

Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:11

2022-07-21T06:11

2022-07-21T06:11

происшествия

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Житель поселка Козулька Красноярского края, расстроившись из-за приговора о лжеминировании, выпил спиртное и сообщил о якобы нахождении опасных предметов в одном из домов родного поселка, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нахождении опасных предметов в одном из домов в Козульке, однако при обследовании информация не подтвердилась."В Красноярске полицейскими задержан подозреваемый в ложном сообщении о нахождении в доме опасных предметов. … Расстроившись он употребил спиртное с ранее незнакомыми ему людьми и вновь сделал ложное сообщение о нахождении опасных предметов в жилом доме в поселке Козулька", - говорится в сообщении.Задержанный пояснил, что расстроился после получения решения суда об осуждении за ложные сообщения о минировании, которые он совершил в апреле 2021 года. Ему было назначено наказания в виде ограничения свободы на два года и принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, а также установлен запрет на выезд за пределы района проживания. В данный момент возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803078481.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярск