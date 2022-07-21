https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804075778.html

Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве

Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве, это – выдумка западных РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:39

2022-07-21T16:39

2022-07-21T16:39

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владимир путин

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве, это – выдумка западных журналистов.Как сообщила ранее пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко в четверг дал интервью информационному агентству Франс Пресс. Во время разговора журналист высказал мнение, что президент, судя по его высказываниям, мечтает о некоем славянском государстве."Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - приводит пресс-служба слова Лукашенко на сайте президента.

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Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия