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Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве - РИА Новости, 21.07.2022
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Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве
Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве, это – выдумка западных РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:39
2022-07-21T16:39
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве, это – выдумка западных журналистов.Как сообщила ранее пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко в четверг дал интервью информационному агентству Франс Пресс. Во время разговора журналист высказал мнение, что президент, судя по его высказываниям, мечтает о некоем славянском государстве."Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - приводит пресс-служба слова Лукашенко на сайте президента.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
16:39 21.07.2022
 
Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве

Лукашенко назвал мечты Путина о панславянском государстве выдумкой западных журналистов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве, это – выдумка западных журналистов.
Как сообщила ранее пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко в четверг дал интервью информационному агентству Франс Пресс. Во время разговора журналист высказал мнение, что президент, судя по его высказываниям, мечтает о некоем славянском государстве.
"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - приводит пресс-служба слова Лукашенко на сайте президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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