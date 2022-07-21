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Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве
Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве, это – выдумка западных РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:39
2022-07-21T16:39
2022-07-21T16:39
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве, это – выдумка западных журналистов.Как сообщила ранее пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко в четверг дал интервью информационному агентству Франс Пресс. Во время разговора журналист высказал мнение, что президент, судя по его высказываниям, мечтает о некоем славянском государстве."Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - приводит пресс-служба слова Лукашенко на сайте президента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве
Лукашенко назвал мечты Путина о панславянском государстве выдумкой западных журналистов