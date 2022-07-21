https://ria.ru/20220721/lozung-1804025460.html

Мишустин назвал лозунг концерна "Калашников" очень правильным

Мишустин назвал лозунг концерна "Калашников" очень правильным - РИА Новости, 21.07.2022

Мишустин назвал лозунг концерна "Калашников" очень правильным

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил лозунг концерна "Калашников" "Мы гордимся нашей работой", назвав его очень правильным. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:25

2022-07-21T14:25

2022-07-21T14:33

экономика

денис мантуров

михаил мишустин

калашников (концерн)

ижевск

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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил лозунг концерна "Калашников" "Мы гордимся нашей работой", назвав его очень правильным.Мишустин в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова посетил концерн "Калашников"."Лозунг очень правильный", - сказал глава правительства, указывая на надпись "Мы гордимся нашей работой" на стене цеха.АО "Концерн "Калашников" — один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия. Является флагманом отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран мира.В настоящее время в концерне трудоустроено более 9 000 человек, завод входит в тройку лидеров по уровню заработной платы среди предприятий Удмуртии.Гражданская продукция предприятия выпускается под брендом "Калашников инжиниринг". В нее входят универсальные токарно-винторезные станки, гибридные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ, гальваническое оборудование (механизированные линии травления и автоматические линии хромирования), фрезерные станки с ЧПУ. Основная часть гражданской продукции производится в рамках импортозамещения.

https://ria.ru/20220622/kontsern-1796739690.html

ижевск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, денис мантуров, михаил мишустин, калашников (концерн), ижевск