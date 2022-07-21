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Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе - РИА Новости, 21.07.2022
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Липецкая область
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Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе
Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе - РИА Новости, 21.07.2022
Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе
Липецк закупит автобусы, использующие газомоторное топливо, на эти цели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" выделены 1,3 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:27
2022-07-21T10:27
липецкая область
общество
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Липецк закупит автобусы, использующие газомоторное топливо, на эти цели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" выделены 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, первая партия из 25 новых автобусов поступит в Липецк до конца лета. Первый транш на закупку в 500 миллионов рублей уже проведен. Артамонов отметил, что второй транш на закупку еще одной партии автобусов Липецк получит в следующем году."Полученные средства позволят нам решить сразу несколько важных для областного центра задач. Обновление общественного транспорта положительно скажется на экологии и позволит улучшить качество пассажирских перевозок", - сказал Артамонов.
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общество, липецк, игорь артамонов
10:27 21.07.2022
 
Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе

Губернатор Артамонов: Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Липецк. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Липецк закупит автобусы, использующие газомоторное топливо, на эти цели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" выделены 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
"Администрацией города заключен контракт с Ликинским автобусным заводом (ЛиАЗ) на закупку новых автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух", - сообщил губернатор.
По его словам, первая партия из 25 новых автобусов поступит в Липецк до конца лета. Первый транш на закупку в 500 миллионов рублей уже проведен. Артамонов отметил, что второй транш на закупку еще одной партии автобусов Липецк получит в следующем году.
"Полученные средства позволят нам решить сразу несколько важных для областного центра задач. Обновление общественного транспорта положительно скажется на экологии и позволит улучшить качество пассажирских перевозок", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьОбществоЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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