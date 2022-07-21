https://ria.ru/20220721/lipetsk-1803952090.html

Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе

Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе - РИА Новости, 21.07.2022

Липецк закупит автобусы на газомоторном топливе

Липецк закупит автобусы, использующие газомоторное топливо, на эти цели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" выделены 1,3 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:27

2022-07-21T10:27

2022-07-21T10:27

липецкая область

общество

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Липецк закупит автобусы, использующие газомоторное топливо, на эти цели в рамках федерального проекта "Чистый воздух" выделены 1,3 миллиарда рублей, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, первая партия из 25 новых автобусов поступит в Липецк до конца лета. Первый транш на закупку в 500 миллионов рублей уже проведен. Артамонов отметил, что второй транш на закупку еще одной партии автобусов Липецк получит в следующем году."Полученные средства позволят нам решить сразу несколько важных для областного центра задач. Обновление общественного транспорта положительно скажется на экологии и позволит улучшить качество пассажирских перевозок", - сказал Артамонов.

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, липецк, игорь артамонов