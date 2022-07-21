https://ria.ru/20220721/koronavirus-1803961061.html
В Москве за сутки госпитализировали 179 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 179 больных COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 179 больных COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1763 случая COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:11
2022-07-21T11:11
2022-07-21T11:11
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1763 случая COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1763, госпитализированы 179 человек, выздоровели 875 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1670 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве выявлено 2 793 210 случаев коронавируса, выздоровели 2 597 007 человек, умерли 44 358 человек.
https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 179 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1763 новых случая COVID-19, умерли десять человек