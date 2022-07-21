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Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем - РИА Новости, 21.07.2022
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Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем
Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем - РИА Новости, 21.07.2022
Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем
Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон отметили важность решения вопросов мирным путем через политико-дипломатические переговоры, сообщили РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:35
2022-07-21T18:35
в мире
садыр жапаров
эмомали рахмон
киргизия
таджикистан
иссык-куль (озеро)
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БИШКЕК, 21 июл - РИА Новости. Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон отметили важность решения вопросов мирным путем через политико-дипломатические переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.Сообщается, что главы государств в четверг провели встречу в киргизском городе Чолпон-Ата на побережье курортного Иссык-Куля, в ходе которой "обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку"."Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, отметив необходимость решения вопросов с учетом интересов сторон мирным путем через политико-дипломатические переговоры", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, стороны договорились активизировать деятельность межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана."Вместе с этим лидеры стран отметили важность взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек на приграничных территориях и активизации сотрудничества в этом направлении. Стороны решили возобновить работу межведомственной кыргызско-таджикской рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с использованием водных ресурсов", - подчеркнули в пресс-службе.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220713/bishkek-1802218084.html
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в мире, садыр жапаров, эмомали рахмон, киргизия, таджикистан, иссык-куль (озеро)
18:35 21.07.2022
 
Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем

Главы Киргизии и Таджикистана Жапаров и Рахмон призвали решать вопросы мирным путем

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
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БИШКЕК, 21 июл - РИА Новости. Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон отметили важность решения вопросов мирным путем через политико-дипломатические переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.
Сообщается, что главы государств в четверг провели встречу в киргизском городе Чолпон-Ата на побережье курортного Иссык-Куля, в ходе которой "обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку".
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"Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, отметив необходимость решения вопросов с учетом интересов сторон мирным путем через политико-дипломатические переговоры", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, стороны договорились активизировать деятельность межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана.
"Вместе с этим лидеры стран отметили важность взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек на приграничных территориях и активизации сотрудничества в этом направлении. Стороны решили возобновить работу межведомственной кыргызско-таджикской рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с использованием водных ресурсов", - подчеркнули в пресс-службе.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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В миреСадыр ЖапаровЭмомали РахмонКиргизияТаджикистанИссык-Куль (озеро)
 
 
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