https://ria.ru/20220721/kirgiziya-1804113438.html

Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем

Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем - РИА Новости, 21.07.2022

Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем

Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон отметили важность решения вопросов мирным путем через политико-дипломатические переговоры, сообщили РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:35

2022-07-21T18:35

2022-07-21T18:35

в мире

садыр жапаров

эмомали рахмон

киргизия

таджикистан

иссык-куль (озеро)

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БИШКЕК, 21 июл - РИА Новости. Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон отметили важность решения вопросов мирным путем через политико-дипломатические переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.Сообщается, что главы государств в четверг провели встречу в киргизском городе Чолпон-Ата на побережье курортного Иссык-Куля, в ходе которой "обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку"."Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, отметив необходимость решения вопросов с учетом интересов сторон мирным путем через политико-дипломатические переговоры", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, стороны договорились активизировать деятельность межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана."Вместе с этим лидеры стран отметили важность взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек на приграничных территориях и активизации сотрудничества в этом направлении. Стороны решили возобновить работу межведомственной кыргызско-таджикской рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с использованием водных ресурсов", - подчеркнули в пресс-службе.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220713/bishkek-1802218084.html

https://ria.ru/20220704/peregovory-1800146592.html

киргизия

таджикистан

иссык-куль (озеро)

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в мире, садыр жапаров, эмомали рахмон, киргизия, таджикистан, иссык-куль (озеро)