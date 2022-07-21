Киргизия и Таджикистан отметили важность решения вопросов мирным путем
Главы Киргизии и Таджикистана Жапаров и Рахмон призвали решать вопросы мирным путем
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
БИШКЕК, 21 июл - РИА Новости. Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон отметили важность решения вопросов мирным путем через политико-дипломатические переговоры, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского лидера.
Сообщается, что главы государств в четверг провели встречу в киргизском городе Чолпон-Ата на побережье курортного Иссык-Куля, в ходе которой "обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную повестку".
"Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, отметив необходимость решения вопросов с учетом интересов сторон мирным путем через политико-дипломатические переговоры", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, стороны договорились активизировать деятельность межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана.
"Вместе с этим лидеры стран отметили важность взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек на приграничных территориях и активизации сотрудничества в этом направлении. Стороны решили возобновить работу межведомственной кыргызско-таджикской рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с использованием водных ресурсов", - подчеркнули в пресс-службе.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.