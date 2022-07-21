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На капремонт подмосковных школ направят 6 миллиардов рублей
На капремонт подмосковных школ направят 6 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.07.2022
На капремонт подмосковных школ направят 6 миллиардов рублей
Из регионального бюджета выделили 6 миллиардов рублей на капитальный ремонт подмосковных школ. Всего в программу вошло 66 учебных заведений. Об этом сообщается... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:25
2022-07-21T19:25
2022-07-21T19:25
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Из регионального бюджета выделили 6 миллиардов рублей на капитальный ремонт подмосковных школ. Всего в программу вошло 66 учебных заведений. Об этом сообщается на сайте "360".Ремонт 328 школ планируют провести в регионе до конца 2026 года. Уже в 2022 году приведут в порядок 66. Всего на подобные работы направили 9,1 миллиарда рублей. Шесть из них – из бюджета Московской области.Он посетил школу № 16 в Клину. Там ремонт планируют закончить уже к сентябрю. Всего на ремонт направили 110 миллионов рублей."Уверен, что День знаний в обновленной школе пройдет особенно празднично. Здесь появятся новый спортзал, которого до этого не было, столовая с собственным пищеблоком, современная мебель", – отметил Брынцалов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Из регионального бюджета выделили 6 миллиардов рублей на капитальный ремонт подмосковных школ. Всего в программу вошло 66 учебных заведений. Об этом сообщается на сайте "360"
.
Ремонт 328 школ планируют провести в регионе до конца 2026 года. Уже в 2022 году приведут в порядок 66. Всего на подобные работы направили 9,1 миллиарда рублей. Шесть из них – из бюджета Московской области.
"Мы всегда прислушиваемся к предпочтениям родителей, чьи дети ходят в эти школы, – по цветовой гамме, фасаду, внутренней отделке", – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он посетил школу № 16 в Клину. Там ремонт планируют закончить уже к сентябрю. Всего на ремонт направили 110 миллионов рублей.
"Уверен, что День знаний в обновленной школе пройдет особенно празднично. Здесь появятся новый спортзал, которого до этого не было, столовая с собственным пищеблоком, современная мебель", – отметил Брынцалов.