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Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре - РИА Новости, 21.07.2022
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Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре
Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре - РИА Новости, 21.07.2022
Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре
Автозаправочную станцию общей площадью пять тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:29
2022-07-21T10:29
новости подмосковья
общество
истра
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Автозаправочную станцию общей площадью пять тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Объект расположен на 76 километре автомобильной дороги "Москва-Балтия" вблизи Ядроминского поселения. В здании, расположенном на территории автозаправочного комплекса, разместили торговую зону, операторную и кафе. Застройщиком выступил ООО "УНИМАРКЕТ-АЗС"."Строительство новой автозаправочной станции создало 22 новых рабочих места в регионе. Объем инвестиций составил 92 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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общество, истра, коммерческая недвижимость
10:29 21.07.2022
 
Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре

Автозаправочную станцию общей площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автозаправочная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Автозаправочную станцию общей площадью пять тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Объект расположен на 76 километре автомобильной дороги "Москва-Балтия" вблизи Ядроминского поселения. В здании, расположенном на территории автозаправочного комплекса, разместили торговую зону, операторную и кафе. Застройщиком выступил ООО "УНИМАРКЕТ-АЗС".
"Строительство новой автозаправочной станции создало 22 новых рабочих места в регионе. Объем инвестиций составил 92 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
 
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