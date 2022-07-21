https://ria.ru/20220721/istra-1803952689.html

Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре

Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре - РИА Новости, 21.07.2022

Коммерческий объект площадью пять тысяч квадратных метров построили в Истре

Автозаправочную станцию общей площадью пять тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:29

2022-07-21T10:29

2022-07-21T10:29

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Автозаправочную станцию общей площадью пять тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Объект расположен на 76 километре автомобильной дороги "Москва-Балтия" вблизи Ядроминского поселения. В здании, расположенном на территории автозаправочного комплекса, разместили торговую зону, операторную и кафе. Застройщиком выступил ООО "УНИМАРКЕТ-АЗС"."Строительство новой автозаправочной станции создало 22 новых рабочих места в регионе. Объем инвестиций составил 92 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

истра

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, истра, коммерческая недвижимость