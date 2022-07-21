https://ria.ru/20220721/gaz-1804039625.html

Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку"

Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.07.2022

Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку"

Уровень прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения технического обслуживания и возобновления работы составляет 40%, сообщает Федеральное... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:01

2022-07-21T15:01

2022-07-21T15:01

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Уровень прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения технического обслуживания и возобновления работы составляет 40%, сообщает Федеральное сетевое агентство Германии.Ситуация на газовом рынке остается напряженной, но снабжение Германии стабильно, его безопасность обеспечена. При этом регулятор вновь отмечает, что если уровень прокачки газа по "Северному потоку" останется на таком же уровне, то цель заполнить газохранилища к ноябрю на 90% "едва ли достижима" без дополнительных мер.В настоящий момент закачка в газохранилища и отбор газа из них находятся на примерно одиноковом уровне. Заполненность газохранилищ составляет 65,1%.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803970324.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, германия, северный поток, россия, газпром, природный газ