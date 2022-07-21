Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку"
Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку" на уровне 40 процентов
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Уровень прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения технического обслуживания и возобновления работы составляет 40%, сообщает Федеральное сетевое агентство Германии.
"Техническое обслуживание "Северного потока" закончено. Объем поставок газа в настоящее время находится на уровне около 40% максимальной мощности", - говорится в ежедневном отчете регулятора.
Ситуация на газовом рынке остается напряженной, но снабжение Германии стабильно, его безопасность обеспечена. При этом регулятор вновь отмечает, что если уровень прокачки газа по "Северному потоку" останется на таком же уровне, то цель заполнить газохранилища к ноябрю на 90% "едва ли достижима" без дополнительных мер.
В настоящий момент закачка в газохранилища и отбор газа из них находятся на примерно одиноковом уровне. Заполненность газохранилищ составляет 65,1%.