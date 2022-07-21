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Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.07.2022
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Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку"
Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.07.2022
Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку"
Уровень прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения технического обслуживания и возобновления работы составляет 40%, сообщает Федеральное... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:01
2022-07-21T15:01
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германия
северный поток
россия
газпром
природный газ
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Уровень прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения технического обслуживания и возобновления работы составляет 40%, сообщает Федеральное сетевое агентство Германии.Ситуация на газовом рынке остается напряженной, но снабжение Германии стабильно, его безопасность обеспечена. При этом регулятор вновь отмечает, что если уровень прокачки газа по "Северному потоку" останется на таком же уровне, то цель заполнить газохранилища к ноябрю на 90% "едва ли достижима" без дополнительных мер.В настоящий момент закачка в газохранилища и отбор газа из них находятся на примерно одиноковом уровне. Заполненность газохранилищ составляет 65,1%.
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в мире, экономика, германия, северный поток, россия, газпром, природный газ
15:01 21.07.2022
 
Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку"

Немецкий регулятор подтвердил прокачку газа по "Северному потоку" на уровне 40 процентов

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Уровень прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" после завершения технического обслуживания и возобновления работы составляет 40%, сообщает Федеральное сетевое агентство Германии.
"Техническое обслуживание "Северного потока" закончено. Объем поставок газа в настоящее время находится на уровне около 40% максимальной мощности", - говорится в ежедневном отчете регулятора.
Ситуация на газовом рынке остается напряженной, но снабжение Германии стабильно, его безопасность обеспечена. При этом регулятор вновь отмечает, что если уровень прокачки газа по "Северному потоку" останется на таком же уровне, то цель заполнить газохранилища к ноябрю на 90% "едва ли достижима" без дополнительных мер.
В настоящий момент закачка в газохранилища и отбор газа из них находятся на примерно одиноковом уровне. Заполненность газохранилищ составляет 65,1%.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
11:47
Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов
 
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