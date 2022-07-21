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В Кремле согласились с госдепом США по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.07.2022
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В Кремле согласились с госдепом США по "Северному потоку"
В Кремле согласились с госдепом США по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.07.2022
В Кремле согласились с госдепом США по "Северному потоку"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госдепа США о важности "Северного потока", заявил, что "нас уже ничего не удивляет", в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:57
2022-07-21T13:00
экономика
сша
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государственный департамент сша
siemens
северный поток
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госдепа США о важности "Северного потока", заявил, что "нас уже ничего не удивляет", в Кремле согласны, что этот трубопровод является фактором энергобезопасности.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток — 1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе."Нас уже ничего не удивляет из того, что заявляют в Вашингтоне. Мы перестали удивляться. То, что касается фактора энергетической безопасности, да, мы согласны, мы собственно, постоянно говорим, что Россия, как поставщик энергоресурсов, является очень важным и неотъемлемым фактором для европейской энергетической безопасности. Это так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не удивили ли Кремль заявления Госдепа о том, что рассчитывают на возобновление "Северного потока" и видят в нем гарант энергобезопасности Европы."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
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экономика, сша, европа, россия, государственный департамент сша, siemens, северный поток, канада, германия, дмитрий песков, газпром, нед прайс, в мире, природный газ
12:57 21.07.2022 (обновлено: 13:00 21.07.2022)
 
В Кремле согласились с госдепом США по "Северному потоку"

Песков: в Кремле согласны с госдепом США, что "Северный поток" — фактор энергобезопасности

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госдепа США о важности "Северного потока", заявил, что "нас уже ничего не удивляет", в Кремле согласны, что этот трубопровод является фактором энергобезопасности.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток — 1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе.
Северный поток. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
09:30
Немцы словами о Путине поставили на место паниковавших из-за газа политиков
"Нас уже ничего не удивляет из того, что заявляют в Вашингтоне. Мы перестали удивляться. То, что касается фактора энергетической безопасности, да, мы согласны, мы собственно, постоянно говорим, что Россия, как поставщик энергоресурсов, является очень важным и неотъемлемым фактором для европейской энергетической безопасности. Это так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не удивили ли Кремль заявления Госдепа о том, что рассчитывают на возобновление "Северного потока" и видят в нем гарант энергобезопасности Европы.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
06:31
СМИ: Австрия готовится выживать в условиях нехватки газа
 
ЭкономикаСШАЕвропаРоссияГосударственный департамент СШАSiemensСеверный потокКанадаГерманияДмитрий ПесковГазпромНед ПрайсВ миреПриродный газ
 
 
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