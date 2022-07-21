12:57 21.07.2022 (обновлено: 13:00 21.07.2022)
В Кремле согласились с госдепом США по "Северному потоку"
Песков: в Кремле согласны с госдепом США, что "Северный поток" — фактор энергобезопасности
Прохожие на Васильевском спуске в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госдепа США о важности "Северного потока", заявил, что "нас уже ничего не удивляет", в Кремле согласны, что этот трубопровод является фактором энергобезопасности.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на возобновление работы газопровода "Северный поток — 1", видят в нем фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе.
"Нас уже ничего не удивляет из того, что заявляют в Вашингтоне. Мы перестали удивляться. То, что касается фактора энергетической безопасности, да, мы согласны, мы собственно, постоянно говорим, что Россия, как поставщик энергоресурсов, является очень важным и неотъемлемым фактором для европейской энергетической безопасности. Это так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не удивили ли Кремль заявления Госдепа о том, что рассчитывают на возобновление "Северного потока" и видят в нем гарант энергобезопасности Европы.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.