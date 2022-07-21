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Эксперты оценили вероятность отмены параллельного импорта электроники - РИА Новости, 21.07.2022
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Эксперты оценили вероятность отмены параллельного импорта электроники
Эксперты оценили вероятность отмены параллельного импорта электроники - РИА Новости, 21.07.2022
Эксперты оценили вероятность отмены параллельного импорта электроники
Российские власти вряд ли выведут электронику и гаджеты из-под механизма параллельного импорта в ближайшее время, так как это грозит коллапсом на рынке, считают РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:00
2022-07-21T18:00
экономика
россия
китай
денис кусков
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
импорт
эльдар муртазин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские власти вряд ли выведут электронику и гаджеты из-под механизма параллельного импорта в ближайшее время, так как это грозит коллапсом на рынке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее в четверг вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта может быть скоро отменен по тем группам товаров, где будет понимание, что российской продукции достаточно."Отмена параллельного импорта невозможна для целого ряда товаров в ближайшие минимум полгода-год. Без параллельного импорта поставка огромного количества товаров массового потребления невозможна", - заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в России пока не производятся ни планшеты, ни смартфоны, ни ноутбуки, поэтому сейчас отмена параллельного импорта в этих категориях практически невозможна. "Если сейчас закрыть параллельный импорт, это приведет к коллапсу", - добавил эксперт.Он также отметил, что локализованных производств в России сейчас тоже нет, так как комплектующие в страну тоже не поставляются, и большинство оборудования, продающегося на рынке сейчас, - из Китая.Масштабы потенциального отказа от параллельного импорта, учитывая текущее состояние отрасли и объемы импортозамещения, не стоит преувеличивать, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. "Не ожидаю резкого сокращения параллельного импорта в ближайшее время, по большей части его еще только предстоит наладить", - заявил он агентству.Бойко добавил, что отказ от параллельного импорта вряд ли будет популярной мерой, так как есть еще нерегулируемый рынок, участники которого вправе сами принимать решение, какое оборудование им хотелось бы приобрести. "Жесткий протекционизм в пользу отечественного оборудования может негативно влиять на конкурентоспособность российских продуктов", - отметил он.Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, на данный момент действует до конца года. В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства в начале мая, включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html
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экономика, россия, китай, денис кусков, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), импорт, эльдар муртазин, денис мантуров, санкции в отношении россии, санкции, импортозамещение
18:00 21.07.2022
 
Эксперты оценили вероятность отмены параллельного импорта электроники

Эксперт Кусков: отмена параллельного импорта электроники в ближайшее время невозможна

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПродавец-консультант в торговом зале магазина электроники
Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские власти вряд ли выведут электронику и гаджеты из-под механизма параллельного импорта в ближайшее время, так как это грозит коллапсом на рынке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в четверг вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта может быть скоро отменен по тем группам товаров, где будет понимание, что российской продукции достаточно.
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"Отмена параллельного импорта невозможна для целого ряда товаров в ближайшие минимум полгода-год. Без параллельного импорта поставка огромного количества товаров массового потребления невозможна", - заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в России пока не производятся ни планшеты, ни смартфоны, ни ноутбуки, поэтому сейчас отмена параллельного импорта в этих категориях практически невозможна. "Если сейчас закрыть параллельный импорт, это приведет к коллапсу", - добавил эксперт.
Он также отметил, что локализованных производств в России сейчас тоже нет, так как комплектующие в страну тоже не поставляются, и большинство оборудования, продающегося на рынке сейчас, - из Китая.
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Масштабы потенциального отказа от параллельного импорта, учитывая текущее состояние отрасли и объемы импортозамещения, не стоит преувеличивать, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. "Не ожидаю резкого сокращения параллельного импорта в ближайшее время, по большей части его еще только предстоит наладить", - заявил он агентству.
Бойко добавил, что отказ от параллельного импорта вряд ли будет популярной мерой, так как есть еще нерегулируемый рынок, участники которого вправе сами принимать решение, какое оборудование им хотелось бы приобрести. "Жесткий протекционизм в пользу отечественного оборудования может негативно влиять на конкурентоспособность российских продуктов", - отметил он.
Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, на данный момент действует до конца года. В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства в начале мая, включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
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23 мая, 13:43Инфографика
Как изменился российский импорт после начала спецоперации на Украине
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ЭкономикаРоссияКитайДенис КусковТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ИмпортЭльдар МуртазинДенис МантуровСанкции в отношении РоссииСанкцииИмпортозамещение
 
 
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