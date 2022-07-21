https://ria.ru/20220721/ekosluzhba-1804043006.html

Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы

Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы - РИА Новости, 21.07.2022

Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы

Экологическая служба Оренбургской области будет проводить замеры качества воздуха рабочей зоны на предприятиях, определять степень загрязненности природных... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:09

2022-07-21T15:09

2022-07-21T15:09

оренбургская область

денис паслер

общество

оренбургская область

экология

экология в россии

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ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Экологическая служба Оренбургской области будет проводить замеры качества воздуха рабочей зоны на предприятиях, определять степень загрязненности природных водоемов и сточных вод, сообщает пресс-служба областного правительства."Мы продолжаем планомерную работу по обеспечению безопасности и комфортных условий для жизни оренбуржцев. Наша промышленность продолжает работать и развиваться, а среди предприятий есть опасные и вредные производства. Необходимо обеспечить должный контроль за состоянием окружающей среды, чтобы все загрязнения максимально оставались внутри производственного цикла", - сказал губернатор области Денис Паслер.Экологи получили дополнительные эффективные средства мониторинга выбросов вредных веществ. До этого специалисты обследовали только организованные источники выбросов, такие как дымовые трубы, сейчас контролю могут подлежать и неорганизованные – клапаны, технологические отверстия, через которые в атмосферу проникают вредные вещества. Теперь экослужба региона имеет право отбирать и анализировать пробы воздуха ото всех источников выбросов предприятия на его территории.

https://ria.ru/20220715/orenburzhe-1802647452.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, общество, оренбургская область, экология, экология в россии