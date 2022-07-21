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Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы - РИА Новости, 21.07.2022
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Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы
Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы - РИА Новости, 21.07.2022
Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы
Экологическая служба Оренбургской области будет проводить замеры качества воздуха рабочей зоны на предприятиях, определять степень загрязненности природных... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:09
2022-07-21T15:09
оренбургская область
денис паслер
общество
оренбургская область
экология
экология в россии
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ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Экологическая служба Оренбургской области будет проводить замеры качества воздуха рабочей зоны на предприятиях, определять степень загрязненности природных водоемов и сточных вод, сообщает пресс-служба областного правительства."Мы продолжаем планомерную работу по обеспечению безопасности и комфортных условий для жизни оренбуржцев. Наша промышленность продолжает работать и развиваться, а среди предприятий есть опасные и вредные производства. Необходимо обеспечить должный контроль за состоянием окружающей среды, чтобы все загрязнения максимально оставались внутри производственного цикла", - сказал губернатор области Денис Паслер.Экологи получили дополнительные эффективные средства мониторинга выбросов вредных веществ. До этого специалисты обследовали только организованные источники выбросов, такие как дымовые трубы, сейчас контролю могут подлежать и неорганизованные – клапаны, технологические отверстия, через которые в атмосферу проникают вредные вещества. Теперь экослужба региона имеет право отбирать и анализировать пробы воздуха ото всех источников выбросов предприятия на его территории.
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денис паслер, общество, оренбургская область, экология, экология в россии
15:09 21.07.2022
 

Власти Оренбуржья расширяют границы действия экологической службы

© Depositphotos / HayDmitriyЗабор пробы воды
Забор пробы воды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Забор пробы воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Экологическая служба Оренбургской области будет проводить замеры качества воздуха рабочей зоны на предприятиях, определять степень загрязненности природных водоемов и сточных вод, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы продолжаем планомерную работу по обеспечению безопасности и комфортных условий для жизни оренбуржцев. Наша промышленность продолжает работать и развиваться, а среди предприятий есть опасные и вредные производства. Необходимо обеспечить должный контроль за состоянием окружающей среды, чтобы все загрязнения максимально оставались внутри производственного цикла", - сказал губернатор области Денис Паслер.
Экологи получили дополнительные эффективные средства мониторинга выбросов вредных веществ. До этого специалисты обследовали только организованные источники выбросов, такие как дымовые трубы, сейчас контролю могут подлежать и неорганизованные – клапаны, технологические отверстия, через которые в атмосферу проникают вредные вещества. Теперь экослужба региона имеет право отбирать и анализировать пробы воздуха ото всех источников выбросов предприятия на его территории.
В Оренбуржье планируют расчистить 7 километров русла реки Урал - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:01Оренбургская область
В Оренбуржье планируют расчистить семь километров русла реки Урал
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОбществоОренбургская областьЭкологияЭкология в России
 
 
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