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Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022

Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:45

2022-07-21T16:45

2022-07-21T21:40

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, ранен мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по улице Ялтинской... В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Куйбышева в Ясиноватой ранен мужчина", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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"Грохают так, что бежишь" – жители Донецка об обстреле Куйбышевского района Жители Куйбышевского района Донецка, попавшего под обстрел во вторник, рассказали Ruptly о произошедшем. На кадрах, снятых в среду, можно увидеть выбитые стекла, дыру от снаряда в стене многоквартирного дома и сгоревшие квартиры. Местная жительница Зинаида рассказала, что в момент обстрела была у подъезда с соседями. "Вчера вышли, сидели вот так втроем, мы вот здесь вот сидели [у подъезда] на улице. И вдруг так начали грохать, а потом как грохнут, мы заскочили в подъезд. Заскочили в подъезд. Выскочили, смотрим пожар, горит, дым идет", - объяснила женщина. Зинаида добавила, что "грохают так, что бежишь, осколок летит, и ты падаешь, не знаешь, куда деваться". 2022-07-21T16:45 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины