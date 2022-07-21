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Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/donbass-1804077815.html
Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ
Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ
Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:45
2022-07-21T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, ранен мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по улице Ялтинской... В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Куйбышева в Ясиноватой ранен мужчина", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр)
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"Грохают так, что бежишь" – жители Донецка об обстреле Куйбышевского района
Жители Куйбышевского района Донецка, попавшего под обстрел во вторник, рассказали Ruptly о произошедшем. На кадрах, снятых в среду, можно увидеть выбитые стекла, дыру от снаряда в стене многоквартирного дома и сгоревшие квартиры. Местная жительница Зинаида рассказала, что в момент обстрела была у подъезда с соседями. "Вчера вышли, сидели вот так втроем, мы вот здесь вот сидели [у подъезда] на улице. И вдруг так начали грохать, а потом как грохнут, мы заскочили в подъезд. Заскочили в подъезд. Выскочили, смотрим пожар, горит, дым идет", - объяснила женщина. Зинаида добавила, что "грохают так, что бежишь, осколок летит, и ты падаешь, не знаешь, куда деваться".
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
16:45 21.07.2022 (обновлено: 21:40 21.07.2022)
 
Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Донецка и Ясиноватой

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле Донецка и Ясиноватой украинскими войсками, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, ранен мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по улице Ялтинской... В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Куйбышева в Ясиноватой ранен мужчина", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.
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