https://ria.ru/20220721/donbass-1804032771.html

Украинские войска обстреляли из "Градов" три населенных пункта ДНР

Украинские войска обстреляли из "Градов" три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли из "Градов" три населенных пункта ДНР

Украинские войска в четверг за три минуты обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной республики, в том числе Донецк, снарядами из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:39

2022-07-21T14:39

2022-07-21T14:53

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг за три минуты обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной республики, в том числе Донецк, снарядами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.07 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский районы): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 14.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 14.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град"", - сообщается в Telegram-канале представительства

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецк (днр)