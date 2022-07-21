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Украинские войска обстреляли из "Градов" три населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли из "Градов" три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Градов" три населенных пункта ДНР
Украинские войска в четверг за три минуты обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной республики, в том числе Донецк, снарядами из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:39
2022-07-21T14:39
2022-07-21T14:53
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг за три минуты обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной республики, в том числе Донецк, снарядами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.07 - населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский районы): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 14.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 14.10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град"", - сообщается в Telegram-канале представительства
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецк (днр)
14:39 21.07.2022 (обновлено: 14:53 21.07.2022)
Украинские войска обстреляли из "Градов" три населенных пункта ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Яковлевку снарядами из "Града"