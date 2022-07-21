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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска за 3 минуты выпустили по городам Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:33

2022-07-21T12:33

2022-07-21T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска за 3 минуты выпустили по городам Горловка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:47 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 11:50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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