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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града"

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Новобахмутовке, обстреляли снарядами калибрами 122 и 120 мм Горловку, Гольмовский и Озеряновку, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:04

2022-07-21T12:04

2022-07-21T12:04

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Новобахмутовке, обстреляли снарядами калибрами 122 и 120 мм Горловку, Гольмовский и Озеряновку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 11:12 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 мм; 11:15 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 мм; 11:28 - н.п. Красногоровка - н.п. Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 11:40 - н.п. Новгородское - н.п. Озеряновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

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