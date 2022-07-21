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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив 32 снаряда и мины, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:00
2022-07-21T12:00
2022-07-21T12:00
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив 32 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 11.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы поселков Александровка и Новобахмутовка. В 10.00 по Александровке выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра, Новобахмутовка попала под огонь дважды: в 10.15 и 10.25. По поселку выпустили девять снарядов и шесть мин калибром 122 и 120 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Новобахмутовку и Александровку