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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/donbass-1803974226.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив 32 снаряда и мины, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:00
2022-07-21T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
украина
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив 32 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 11.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы поселков Александровка и Новобахмутовка. В 10.00 по Александровке выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра, Новобахмутовка попала под огонь дважды: в 10.15 и 10.25. По поселку выпустили девять снарядов и шесть мин калибром 122 и 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, украина, днр, ситуация в днр и лнр
12:00 21.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в ДНР

ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Новобахмутовку и Александровку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда, разорвавшегося возле дома в Донецкой области
Осколки снаряда, разорвавшегося возле дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, разорвавшегося возле дома в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и два поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив 32 снаряда и мины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.25 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 11.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также были зафиксированы обстрелы поселков Александровка и Новобахмутовка. В 10.00 по Александровке выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра, Новобахмутовка попала под огонь дважды: в 10.15 и 10.25. По поселку выпустили девять снарядов и шесть мин калибром 122 и 120 миллиметров.
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