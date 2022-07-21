Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Пантелеймоновке и Гольмовскому
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив за 15 минут 14 снарядов калибра 155 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 11.00 – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 10.25 украинские войска так же обстреляли поселок Зайцево со стороны населенного пункта Дача, выпустив 7 мин калибром 82 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.