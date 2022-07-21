https://ria.ru/20220721/donbass-1803958457.html

В ДНР рассказали о потерях среди мирного населения за 155 дней эскалации

В ДНР рассказали о потерях среди мирного населения за 155 дней эскалации - РИА Новости, 21.07.2022

В ДНР рассказали о потерях среди мирного населения за 155 дней эскалации

В Донецкой Народной Республике за 155 дней эскалации погиб 261 гражданский, 2712 получили ранения, в том числе 178 детей, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:55

2022-07-21T10:55

2022-07-21T10:55

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 155 дней эскалации погиб 261 гражданский, 2712 получили ранения, в том числе 178 детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 155 дней эскалации погибло 261 гражданское лицо, в том числе 16 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1215 гражданских лиц, в том числе 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1497 гражданских лиц, в том числе 84 ребенка. Всего: 2712 в том числе детей - 178", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как отмечается, украинские войска за этот период 6276 раз открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения – 5946.В сумме украинские войска выпустили 52234 боеприпаса различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 152 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 9142 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", а также 4090 снарядов калибром 155 миллиметров.В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 5673 жилых дома и 1253 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр