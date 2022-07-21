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Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска в 7.30 выпустили по поселку Луганское в Донецкой Народной Республике пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:41

2022-07-21T09:41

2022-07-21T09:41

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.30 выпустили по поселку Луганское в Донецкой Народной Республике пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.30 - н.п. Артемовск - н.п. Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр