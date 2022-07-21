https://ria.ru/20220721/donbass-1803944478.html
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска в 7.30 выпустили по поселку Луганское в Донецкой Народной Республике пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:41
2022-07-21T09:41
2022-07-21T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.30 выпустили по поселку Луганское в Донецкой Народной Республике пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 7.30 - н.п. Артемовск - н.п. Луганское: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Луганскому пять снарядов калибра 155 миллиметров