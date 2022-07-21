https://ria.ru/20220721/donbass-1803944048.html
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ
Один человек получил ранение в селе Луганское в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:37
2022-07-21T09:37
2022-07-21T09:37
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Один человек получил ранение в селе Луганское в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Как отмечается в Telegram-канале штаба, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины "по улице Пушкина в Луганском ранен мужчина".
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, днр
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ
Штаб обороны ДНР: мужчина получил ранение в селе Луганское после обстрела со стороны ВСУ