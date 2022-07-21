https://ria.ru/20220721/donbass-1803944048.html

Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ

Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022

Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ

Один человек получил ранение в селе Луганское в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:37

2022-07-21T09:37

2022-07-21T09:37

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Один человек получил ранение в селе Луганское в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Как отмечается в Telegram-канале штаба, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины "по улице Пушкина в Луганском ранен мужчина".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, днр