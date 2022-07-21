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Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/donbass-1803944048.html
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ
Один человек получил ранение в селе Луганское в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:37
2022-07-21T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Один человек получил ранение в селе Луганское в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Как отмечается в Telegram-канале штаба, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины "по улице Пушкина в Луганском ранен мужчина".
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, днр
09:37 21.07.2022
 
Один человек получил ранение в селе Луганское после обстрела ВСУ

Штаб обороны ДНР: мужчина получил ранение в селе Луганское после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Один человек получил ранение в селе Луганское в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Как отмечается в Telegram-канале штаба, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины "по улице Пушкина в Луганском ранен мужчина".
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