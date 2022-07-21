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Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 55 раз - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/donbass-1803943334.html
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 55 раз
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 55 раз - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 55 раз
Три гражданских погибли, два получили ранения в Донецкой народной республике за минувшие сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:30
2022-07-21T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Три гражданских погибли, два получили ранения в Донецкой народной республике за минувшие сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Александровке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребенок (мальчик) 2012 года рождения в Горловке", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Сообщается, что за сутки украинские войска 55 раз открывали огонь по городам республики, выпустив 409 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы 15 населенных пунктов: столица г. Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский районы), Михайловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Новоселовка, Лозовое, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Доля.Украинские войска применяли РСЗО "Град", артиллерию калибром 155, 152 и 122 мм, танки, минометы калибром 120 мм и боевую авиацию, добавили в представительстве.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), горловка, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс
09:30 21.07.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 55 раз

Представительство ДНР: три мирных жителя погибли и двое ранены при обстрелах ВСУ за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Три гражданских погибли, два получили ранения в Донецкой народной республике за минувшие сутки при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Александровке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребенок (мальчик) 2012 года рождения в Горловке", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Сообщается, что за сутки украинские войска 55 раз открывали огонь по городам республики, выпустив 409 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы 15 населенных пунктов: столица г. Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский районы), Михайловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Новоселовка, Лозовое, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Доля.
Украинские войска применяли РСЗО "Град", артиллерию калибром 155, 152 и 122 мм, танки, минометы калибром 120 мм и боевую авиацию, добавили в представительстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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