https://ria.ru/20220721/donbass-1803942588.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска в 9.05 выпустили 13 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:31

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.05 выпустили 13 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Утром четверга ведомство уже сообщало об обстреле Ясиноватой украинскими войсками с применением РСЗО "Град": в 8.35 по городу выпустили пять ракет."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 13 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, вооруженные силы украины