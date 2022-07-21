https://ria.ru/20220721/donbass-1803938328.html

Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов

Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов

Украинские войска с 17 февраля выпустили по Луганской Народной Республике 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты "Точка-У" и 32 ракеты для РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:02

2022-07-21T09:02

2022-07-21T09:02

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля выпустили по Луганской Народной Республике 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты "Точка-У" и 32 ракеты для РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 21.07.2022 Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1034 обстрела территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 10400 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (32 ракеты), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2164 снаряда", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, лнр, ситуация в днр и лнр