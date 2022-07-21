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Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220721/donbass-1803938328.html
Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов
Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов
Украинские войска с 17 февраля выпустили по Луганской Народной Республике 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты "Точка-У" и 32 ракеты для РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:02
2022-07-21T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля выпустили по Луганской Народной Республике 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты "Точка-У" и 32 ракеты для РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В период с 17.02.2022 по 21.07.2022 Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1034 обстрела территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 10400 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (32 ракеты), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2164 снаряда", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, лнр, ситуация в днр и лнр
09:02 21.07.2022
 
Украинские войска с 17 февраля выпустили по ЛНР 10,4 тысячи боеприпасов

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ с 17 февраля 1034 раза обстреляли территорию республики

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел в Донбассе
Украинские солдаты ведут обстрел в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля выпустили по Луганской Народной Республике 10,4 тысячи боеприпасов, в том числе 33 ракеты "Точка-У" и 32 ракеты для РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В период с 17.02.2022 по 21.07.2022 Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1034 обстрела территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником применено 10400 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (32 ракеты), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2164 снаряда", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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