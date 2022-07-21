https://ria.ru/20220721/donbass-1803934120.html
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:25
2022-07-21T08:25
2022-07-21T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 20 июля до 08:00 21 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред) на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще два мирных жителя получили ранения", - отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_113:0:897:588_1920x0_80_0_0_47170770aaaf6e616404ba057d4d2724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
08:25 21.07.2022 (обновлено: 08:52 21.07.2022)
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: два человека погибли и двое ранены при обстрелах ВСУ за сутки