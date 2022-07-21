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В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/donbass-1803934120.html
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:25
2022-07-21T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 20 июля до 08:00 21 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред) на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще два мирных жителя получили ранения", - отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
08:25 21.07.2022 (обновлено: 08:52 21.07.2022)
 
В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: два человека погибли и двое ранены при обстрелах ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 20 июля до 08:00 21 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред) на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще два мирных жителя получили ранения", - отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.
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