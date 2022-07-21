https://ria.ru/20220721/donbass-1803934120.html

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.07.2022

В ДНР за сутки два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:25

2022-07-21T08:25

2022-07-21T08:52

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и двое ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 20 июля до 08:00 21 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред) на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще два мирных жителя получили ранения", - отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина