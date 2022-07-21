https://ria.ru/20220721/donbass-1803933716.html
Украинские войска обстреляли село Доля в ДНР
Украинские войска обстреляли село Доля в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли село Доля в ДНР
Украинские войска обстреляли село Доля в Донецкой народной республике, повреждены три дома и два автомобиля, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:19
2022-07-21T08:19
2022-07-21T08:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Доля в Донецкой народной республике, повреждены три дома и два автомобиля, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали село Доля. В результате обстрела повреждены три домостроения и два автомобиля", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
08:19 21.07.2022 (обновлено: 08:21 21.07.2022)
Украинские войска обстреляли село Доля в ДНР
Штаб обороны ДНР: три дома и автомобили в селе Доля повреждены при обстреле со стороны ВСУ