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Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР

Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР

В Москве убеждены, что в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов вся территория Донецкой Народной Республики, заявила официальный... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:38

2022-07-21T11:38

2022-07-21T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Москве убеждены, что в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов вся территория Донецкой Народной Республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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