https://ria.ru/20220721/dnr-1803967253.html
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР
В Москве убеждены, что в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов вся территория Донецкой Народной Республики, заявила официальный... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:38
2022-07-21T11:38
2022-07-21T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Москве убеждены, что в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов вся территория Донецкой Народной Республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР
Захарова выразила уверенность в скором полном очищении территории ДНР от неонацистов