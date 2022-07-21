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Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/dnr-1803967253.html
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР
В Москве убеждены, что в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов вся территория Донецкой Народной Республики, заявила официальный... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:38
2022-07-21T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Москве убеждены, что в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов вся территория Донецкой Народной Республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:38 21.07.2022
 
Захарова выразила уверенность в скором освобождении всей территории ДНР

Захарова выразила уверенность в скором полном очищении территории ДНР от неонацистов

© Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Москве убеждены, что в скором времени будет освобождена от украинских неонацистов вся территория Донецкой Народной Республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов", - сказала Захарова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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