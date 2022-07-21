https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1804113010.html

Медведев оценил численность беженцев в российских ПВР в 600 тысяч человек

Медведев оценил численность беженцев в российских ПВР в 600 тысяч человек - РИА Новости, 21.07.2022

Медведев оценил численность беженцев в российских ПВР в 600 тысяч человек

Около 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:33

2022-07-21T18:33

2022-07-21T19:15

специальная военная операция на украине

общество

россия

ростовская область

совет безопасности рф

дмитрий медведев

эвакуация жителей днр и лнр в россию

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Около 600 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам поддержки вынужденных переселенцев."В настоящий момент на территории нашей страны находятся приблизительно около 600 тысяч таких беженцев (размещённых в ПВР - ред.). В районе, наверное, 65-70 тысяч - на территории Ростовской области. Другие рассредоточены по другим регионам. Всеми ими, безусловно, необходимо заниматься. Ну и подкорректировать целый ряд тех решений, которые мы с вами тоже обсуждали, которые коллеги из правительства реализуют", - сказал Медведев.Он напомнил, что сегодня встретился с беженцами, проживающими в пункте временного размещения в Ростовской области. Они указали на ряд проблем, с которыми сталкиваются после переселения. "Люди, с которыми мы встретились, они потеряли своих близких, многие из них во всяком случае лишились имущества, находятся в сложном положении. Сейчас они обустроились у нас в ПВР. Наша задача заключается в том, чтобы оказать им максимальную поддержку. Этим, конечно, занимаются наши коллеги, которые работают в области, занимаются все службы, которые здесь есть. Но и на федеральном уровне исключительно важно посмотреть, насколько ранее принятые решения являются актуальными, как выполняются все нормативно-правовые акты", - отметил зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20220708/dokumenty-1801205859.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ростовская область, совет безопасности рф, дмитрий медведев, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр