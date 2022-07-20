https://ria.ru/20220720/zerno-1803676277.html

Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности

Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности - РИА Новости, 20.07.2022

Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности

Москва послала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сигнал о необходимости включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности, сообщил... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:32

2022-07-20T12:32

2022-07-20T12:32

оон

антониу гутерреш

политика

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва послала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сигнал о необходимости включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости."Договорились про базовые принципы, в соответствии с которыми будет ввозиться украинское зерно, а когда наша делегация напомнила, давайте еще туда вторую часть пакета просто обозначим, украинцы категорически отказались. Делегация ооновцев просто промолчала стыдливо", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя ход стамбульских договоренностей по зерну."И, вот, тут мы вчера послали сигнал господину генеральному секретарю (ООН) и сказали, как же так, это же твоя инициатива, ну, вот, давайте сейчас с украинским решим, а потом с российским", - указал Лавров, добавив, что "это настолько нечистоплотно, настолько это просто не пристало людям, которые занимаются большой политикой, но это факт".

https://ria.ru/20220720/igry-1803670191.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оон, антониу гутерреш, политика, сергей лавров, россия