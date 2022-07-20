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Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности - РИА Новости, 20.07.2022
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Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности
Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности - РИА Новости, 20.07.2022
Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности
Москва послала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сигнал о необходимости включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности, сообщил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:32
2022-07-20T12:32
оон
антониу гутерреш
политика
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва послала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сигнал о необходимости включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости."Договорились про базовые принципы, в соответствии с которыми будет ввозиться украинское зерно, а когда наша делегация напомнила, давайте еще туда вторую часть пакета просто обозначим, украинцы категорически отказались. Делегация ооновцев просто промолчала стыдливо", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя ход стамбульских договоренностей по зерну."И, вот, тут мы вчера послали сигнал господину генеральному секретарю (ООН) и сказали, как же так, это же твоя инициатива, ну, вот, давайте сейчас с украинским решим, а потом с российским", - указал Лавров, добавив, что "это настолько нечистоплотно, настолько это просто не пристало людям, которые занимаются большой политикой, но это факт".
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оон, антониу гутерреш, политика, сергей лавров, россия
12:32 20.07.2022
 
Москва призвала включить пункт о российском зерне в договоренности

Лавров: Россия призвала включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва послала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу сигнал о необходимости включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости.
"Договорились про базовые принципы, в соответствии с которыми будет ввозиться украинское зерно, а когда наша делегация напомнила, давайте еще туда вторую часть пакета просто обозначим, украинцы категорически отказались. Делегация ооновцев просто промолчала стыдливо", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя ход стамбульских договоренностей по зерну.
"И, вот, тут мы вчера послали сигнал господину генеральному секретарю (ООН) и сказали, как же так, это же твоя инициатива, ну, вот, давайте сейчас с украинским решим, а потом с российским", - указал Лавров, добавив, что "это настолько нечистоплотно, настолько это просто не пристало людям, которые занимаются большой политикой, но это факт".
Лавров о действиях Запада в отношении украинского зерна: Они пытаются втянуть в свои игры генсекретаря ООН - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 12:13
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
 
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