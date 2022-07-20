https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803662597.html

В Якутии за сутки потушили восемь лесных пожаров

В Якутии за сутки потушили восемь лесных пожаров - РИА Новости, 20.07.2022

В Якутии за сутки потушили восемь лесных пожаров

Восемь лесных пожаров на площади свыше 14 тысяч гектаров потушили в шести районах Якутии за последние сутки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:50

2022-07-20T11:50

2022-07-20T11:50

республика саха (якутия)

происшествия

хабаровский край

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Восемь лесных пожаров на площади свыше 14 тысяч гектаров потушили в шести районах Якутии за последние сутки, сообщает оперативный штаб республики.По данным оперштаба, в республике действует почти в четыре раза меньше пожаров, чем в прошлом году. С начала пожароопасного сезона в республике действуют 54 лесных пожара, в прошлом году в это время было 208 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем в настоящее время - 29 440,3 гектаров, на аналогичную дату 2021 года - 1 519 431,2 гектаров."На территории республики за сутки потушено восемь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 14 438 га в Вилюйском, Усть-Майском, Верхоянском, Мирнинском, Алданском, Оленекском районах", - отмечают в оперштабе.Всего на тушение лесных пожаров привлечен 461 человек, из них 340 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 63 сотрудника лесопожарной службы, 22 сотрудника ГПС, 36 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 29 единиц техники.Ранее сообщалось, что Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощённому порядку для борьбы с пожарами.

https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html

https://ria.ru/20220718/spasateli-1803116137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, республика саха (якутия)