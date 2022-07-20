https://ria.ru/20220720/vzyaskaniya-1803717570.html

ФРТ хочет взыскать с застройщиков-банкротов более 31 миллиарда рублей

ФРТ хочет взыскать с застройщиков-банкротов более 31 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.07.2022

ФРТ хочет взыскать с застройщиков-банкротов более 31 миллиарда рублей

Фонд развития территорий (ФРТ) намерен взыскать с застройщиков-банкротов более 31 миллиарда рублей - это позволит компенсировать затраты на восстановление прав... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:15

2022-07-20T14:15

2022-07-20T14:15

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

константин тимофеев

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) намерен взыскать с застройщиков-банкротов более 31 миллиарда рублей - это позволит компенсировать затраты на восстановление прав дольщиков, пострадавших от действий этих компаний, сообщила пресс-служба фонда.Он отметил, что только до конца текущего года фонд хочет взыскать с обанкротившихся застройщиков жилья около 1 миллиарда рублей - сейчас ведется активная работа по этому направлению. Хотя у большинства застройщиков нет средств на счетах, остается имущество, которое можно продать для компенсации части ущерба.В сообщении уточняется, что в целом к концу первого полугодия 2022 года по 68,8% застройщиков-банкротов, чьи объекты включены в реестр проблемных (ЕРПО), возбуждены уголовные дела.При этом в январе-июне текущего года ФРТ направил в органы прокуратуры и МВД 152 обращения. По результатам их рассмотрения следственными органами возбуждены три уголовных дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере", предотвращен ущерб фонду в размере более 32 миллионов рублей. "В следственные органы направлено 40 исковых заявлений на общую сумму 20 миллиардов рублей. По обращениям фонда в отношении четырех конкурсных управляющих Росреестром возбуждены дела об административном производстве (неправомерные действия при банкротстве)", - отмечается в сообщении.Ранее Тимофеев сообщил, что такой формат взаимодействия с правоохранительными органами позволяет оперативно рассматривать и принимать решения по возникающим вопросам, что положительно сказывается на восстановлении прав дольщиков. Он также отметил необходимость поддержки прокуратуры.Ранее ФРТ сообщил, что набсовет Фонда развития территорий принял решения о восстановлении прав почти 109 тысяч обманутых дольщиков с момента первого заседания в конце 2019 года.

https://realty.ria.ru/20220713/frt-1802203667.html

https://realty.ria.ru/20220714/dolgostroi-1802402670.html

https://realty.ria.ru/20220623/dolschiki-1797533700.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, константин тимофеев