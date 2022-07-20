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Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту - РИА Новости, 20.07.2022
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Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту
Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту - РИА Новости, 20.07.2022
Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту
Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк рассказал агентству “Прайм”, что на данный момент нет точных данных, как Банк России и Минфин... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T02:17
2022-07-20T02:17
экономика
валюта
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк рассказал агентству “Прайм”, что на данный момент нет точных данных, как Банк России и Минфин распорядятся приобретаемой иностранной валютой “дружественных” стран.По мнению аналитика, валюта может накапливаться в резервы или фонд, структура которых частично повторит структуру прежних международных резервов. Также российские ведомства могут принять решение наращивать портфель государственных долговых бумаг и приобретать их с возможностью последующих инвестиций в “дружественные” страны. Кроме того, Миронюк подчеркнул вероятность увеличения доли иностранной валюты в форме наличных денег и золота.“Мягкие" валюты обладают скромными инвестиционными возможностями, однако инфляция в “дружественных” странах значительно ниже, чем на Западе, отметил эксперт.
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экономика, валюта, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия
02:17 20.07.2022
 
Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту

Аналитик Миронюк предположил, что Банк России и Минфин будут откладывать валюту в фонды

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк рассказал агентству “Прайм”, что на данный момент нет точных данных, как Банк России и Минфин распорядятся приобретаемой иностранной валютой “дружественных” стран.
По мнению аналитика, валюта может накапливаться в резервы или фонд, структура которых частично повторит структуру прежних международных резервов. Также российские ведомства могут принять решение наращивать портфель государственных долговых бумаг и приобретать их с возможностью последующих инвестиций в “дружественные” страны. Кроме того, Миронюк подчеркнул вероятность увеличения доли иностранной валюты в форме наличных денег и золота.
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
01:29Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названы факторы, которые могут внезапно "уронить" рубль
“Мягкие" валюты обладают скромными инвестиционными возможностями, однако инфляция в “дружественных” странах значительно ниже, чем на Западе, отметил эксперт.
 
ЭкономикаВалютаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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