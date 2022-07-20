https://ria.ru/20220720/valyuta-1803600690.html

Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту

Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту - РИА Новости, 20.07.2022

Аналитик рассказал, куда власти денут лишнюю валюту

Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк рассказал агентству “Прайм”, что на данный момент нет точных данных, как Банк России и Минфин... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T02:17

2022-07-20T02:17

2022-07-20T02:17

экономика

валюта

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Евгений Миронюк рассказал агентству “Прайм”, что на данный момент нет точных данных, как Банк России и Минфин распорядятся приобретаемой иностранной валютой “дружественных” стран.По мнению аналитика, валюта может накапливаться в резервы или фонд, структура которых частично повторит структуру прежних международных резервов. Также российские ведомства могут принять решение наращивать портфель государственных долговых бумаг и приобретать их с возможностью последующих инвестиций в “дружественные” страны. Кроме того, Миронюк подчеркнул вероятность увеличения доли иностранной валюты в форме наличных денег и золота.“Мягкие" валюты обладают скромными инвестиционными возможностями, однако инфляция в “дружественных” странах значительно ниже, чем на Западе, отметил эксперт.

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россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, валюта, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), россия