https://ria.ru/20220720/ukraina-1803712826.html

ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР

ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022

ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР

Киев размещает вооружение и технику на территории сельхозпредприятий в районе города Артёмовска в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:03

2022-07-20T14:03

2022-07-20T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/37/1048593715_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_1c3191e45db399a39d9cbc65c753066d.jpg

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Киев размещает вооружение и технику на территории сельхозпредприятий в районе города Артёмовска в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку."(Украинские военные) пытаются маскировать свою технику и вооружения на крупных предприятиях населенного пункта Артёмовска, используя их ангары, а также используют инфраструктуру мелких населенных пунктов в район в районе Артёмовска", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20220720/soledar-1803703658.html

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск