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ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803712826.html
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР
Киев размещает вооружение и технику на территории сельхозпредприятий в районе города Артёмовска в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:03
2022-07-20T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Киев размещает вооружение и технику на территории сельхозпредприятий в районе города Артёмовска в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку."(Украинские военные) пытаются маскировать свою технику и вооружения на крупных предприятиях населенного пункта Артёмовска, используя их ангары, а также используют инфраструктуру мелких населенных пунктов в район в районе Артёмовска", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220720/soledar-1803703658.html
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в мире, артемовск
14:03 20.07.2022
 
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР

Марочко: ВСУ размещают вооружение на территории сельхозпредприятий в районе Артемовска

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат украинской армии у сломаного автомобиля на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина
Солдат украинской армии у сломаного автомобиля на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат украинской армии у сломаного автомобиля на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Киев размещает вооружение и технику на территории сельхозпредприятий в районе города Артёмовска в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку.
"(Украинские военные) пытаются маскировать свою технику и вооружения на крупных предприятиях населенного пункта Артёмовска, используя их ангары, а также используют инфраструктуру мелких населенных пунктов в район в районе Артёмовска", - заявил Марочко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 13:40Специальная военная операция на Украине
В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовск
 
 
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