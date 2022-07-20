https://ria.ru/20220720/ukraina-1803712826.html
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.07.2022
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР
Киев размещает вооружение и технику на территории сельхозпредприятий в районе города Артёмовска в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:03
2022-07-20T14:03
2022-07-20T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Киев размещает вооружение и технику на территории сельхозпредприятий в районе города Артёмовска в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведку."(Украинские военные) пытаются маскировать свою технику и вооружения на крупных предприятиях населенного пункта Артёмовска, используя их ангары, а также используют инфраструктуру мелких населенных пунктов в район в районе Артёмовска", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20220720/soledar-1803703658.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск
ВСУ размещают оружие на сельхозпредприятиях Артемовска, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ размещают вооружение на территории сельхозпредприятий в районе Артемовска