https://ria.ru/20220720/ukraina-1803678129.html
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:39
2022-07-20T12:39
2022-07-20T12:39
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благодатовка, Яворское Харьковской области, Зугрэс Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила 9 снарядов РСЗО "Ураган" в Харьковской и Херсонской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника