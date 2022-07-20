https://ria.ru/20220720/ukraina-1803678129.html

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:39

2022-07-20T12:39

2022-07-20T12:39

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благодатовка, Яворское Харьковской области, Зугрэс Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила 9 снарядов РСЗО "Ураган" в Харьковской и Херсонской области.

https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803676598.html

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Дарья Буймова

в мире, харьковская область, херсонская область