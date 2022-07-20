https://ria.ru/20220720/turbina-1803719358.html
Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК
Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК - РИА Новости, 20.07.2022
Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:20
2022-07-20T14:20
2022-07-20T14:34
в мире
канада
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя."По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя", - сказала она на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803661566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
14:20 20.07.2022 (обновлено: 14:34 20.07.2022)
Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: турбина для "Северного потока" вернется из Канады вовремя