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Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК - РИА Новости, 20.07.2022
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Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК
Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК - РИА Новости, 20.07.2022
Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:20
2022-07-20T14:34
в мире
канада
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя."По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя", - сказала она на пресс-конференции.
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в мире, канада, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
14:20 20.07.2022 (обновлено: 14:34 20.07.2022)
 
Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: турбина для "Северного потока" вернется из Канады вовремя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газопровод "Северный поток" . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя.
"По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя", - сказала она на пресс-конференции.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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В миреКанадаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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