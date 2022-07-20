https://ria.ru/20220720/turbina-1803719358.html

Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК

Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК - РИА Новости, 20.07.2022

Турбину для "Северного потока" уже везут из Канады, заявила глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:20

2022-07-20T14:20

2022-07-20T14:34

в мире

канада

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода "Северный поток" находится в пути и вернется из Канады вовремя."По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ… Она в пути, она будет там вовремя", - сказала она на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803661566.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, канада, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия