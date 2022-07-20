https://ria.ru/20220720/turbina-1803612502.html
В бундестаге прокомментировали ситуацию с турбинами для "Северного потока"
В бундестаге прокомментировали ситуацию с турбинами для "Северного потока" - РИА Новости, 20.07.2022
В бундестаге прокомментировали ситуацию с турбинами для "Северного потока"
Депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что намерен направить правительству ФРГ запрос по поводу кризисной ситуации с РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T07:45
2022-07-20T07:45
2022-07-20T07:47
в мире
экономика
германия
россия
северный поток
европа
газпром
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что намерен направить правительству ФРГ запрос по поводу кризисной ситуации с турбинами для "Северного потока", в очередной раз непродуманная санкционная политика показала свою несостоятельность."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали."Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.
https://ria.ru/20220720/germaniya-1803609853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, германия, россия, северный поток, европа, газпром
07:45 20.07.2022 (обновлено: 07:47 20.07.2022)
В бундестаге прокомментировали ситуацию с турбинами для "Северного потока"
Депутат бундестага Шмидт направит запрос кабмину ФРГ о турбинах для "Северного потока"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что намерен направить правительству ФРГ запрос по поводу кризисной ситуации с турбинами для "Северного потока", в очередной раз непродуманная санкционная политика показала свою несостоятельность.
"Я планирую направить правительству депутатский запрос в связи с кризисной ситуацией с турбинами для газопровода и выяснить, какие выводы были сделаны правительством и какие шаги предприняты, дабы избежать подобного кризиса в будущем. Непродуманная санкционная политика в очередной раз показала свою полнейшую несостоятельность", - сказал депутат.
"Северный поток
" - основной маршрут поставок газа "Газпрома
" в Европу
- остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.
Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада
отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию
в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России
она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.
Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.