https://ria.ru/20220720/trutnev-1803608247.html

Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии

Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии - РИА Новости, 20.07.2022

Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T05:45

2022-07-20T05:45

2022-07-20T05:45

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства."Полпред ДФО совместно с главой республики Айсеном Николаевым вылетел в пострадавший от дождевого паводка город Верхоянск", - отметили в полпредстве.В ходе визита планируется облёт подтопленнных территорий и встреча с местными жителями.Ранее сообщалось о том, что дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов в Якутии. В Верхоянском районе от паводка пострадали 7 населенных пунктов.

https://ria.ru/20220718/spasateli-1803116137.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, республика саха (якутия)