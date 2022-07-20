https://ria.ru/20220720/trutnev-1803608247.html
Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии
Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии - РИА Новости, 20.07.2022
Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:45
2022-07-20T05:45
2022-07-20T05:45
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства."Полпред ДФО совместно с главой республики Айсеном Николаевым вылетел в пострадавший от дождевого паводка город Верхоянск", - отметили в полпредстве.В ходе визита планируется облёт подтопленнных территорий и встреча с местными жителями.Ранее сообщалось о том, что дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов в Якутии. В Верхоянском районе от паводка пострадали 7 населенных пунктов.
https://ria.ru/20220718/spasateli-1803116137.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии
Полпред президента Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии
ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства.
"Полпред ДФО совместно с главой республики Айсеном Николаевым вылетел в пострадавший от дождевого паводка город Верхоянск", - отметили в полпредстве.
В ходе визита планируется облёт подтопленнных территорий и встреча с местными жителями.
Ранее сообщалось о том, что дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов в Якутии. В Верхоянском районе от паводка пострадали 7 населенных пунктов.