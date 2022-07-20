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Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии - РИА Новости, 20.07.2022
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Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии
Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии - РИА Новости, 20.07.2022
Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:45
2022-07-20T05:45
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства."Полпред ДФО совместно с главой республики Айсеном Николаевым вылетел в пострадавший от дождевого паводка город Верхоянск", - отметили в полпредстве.В ходе визита планируется облёт подтопленнных территорий и встреча с местными жителями.Ранее сообщалось о том, что дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов в Якутии. В Верхоянском районе от паводка пострадали 7 населенных пунктов.
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происшествия, республика саха (якутия)
05:45 20.07.2022
 
Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии

Полпред президента Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоянский район Якутии

© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводки в Якутии
Паводки в Якутии
© Пресс-служба МЧС РФ
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Паводки в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии, сообщает аппарат полпредства.
"Полпред ДФО совместно с главой республики Айсеном Николаевым вылетел в пострадавший от дождевого паводка город Верхоянск", - отметили в полпредстве.
В ходе визита планируется облёт подтопленнных территорий и встреча с местными жителями.
Ранее сообщалось о том, что дождевой паводок затронул в общей сложности 11 населенных пунктов в Якутии. В Верхоянском районе от паводка пострадали 7 населенных пунктов.
Сотрудники МЧС РФ в Якутии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 05:46
Спасатели ликвидируют последствия паводка в Верхоянском районе Якутии
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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