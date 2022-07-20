https://ria.ru/20220720/tonnel-1803724935.html
В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей
В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей - РИА Новости, 20.07.2022
В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей
Более 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят в Ленинградском тоннеле в Москве до 25 июля, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:36
2022-07-20T14:36
2022-07-20T14:36
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят в Ленинградском тоннеле в Москве до 25 июля, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.Ранее стало известно, что в Ленинградском тоннеле ограничат движение транспорта из-за работ по ремонту дороги."До 25 июля в ночные часы будет ограничен проезд через Ленинградский тоннель для проведения дорожно-ремонтных работ. Движение будет осуществляться по боковым проездам. За шесть ночей наши специалисты обновят 15,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, чтобы устранить колейность, которая может стать причиной ДТП", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
https://ria.ru/20220530/asfalt-1791682326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы