Рейтинг@Mail.ru
В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220720/tonnel-1803724935.html
В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей
В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей - РИА Новости, 20.07.2022
В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей
Более 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят в Ленинградском тоннеле в Москве до 25 июля, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:36
2022-07-20T14:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803720192_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ee3d2dd5ab43a9bbe664b9667b2c4d4a.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят в Ленинградском тоннеле в Москве до 25 июля, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.Ранее стало известно, что в Ленинградском тоннеле ограничат движение транспорта из-за работ по ремонту дороги."До 25 июля в ночные часы будет ограничен проезд через Ленинградский тоннель для проведения дорожно-ремонтных работ. Движение будет осуществляться по боковым проездам. За шесть ночей наши специалисты обновят 15,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, чтобы устранить колейность, которая может стать причиной ДТП", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
https://ria.ru/20220530/asfalt-1791682326.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803720192_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e255db409326ab9420d53f68ed53574b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
14:36 20.07.2022
 

В тоннеле Москвы 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят за шесть ночей

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по ремонту дорожного покрытия в Москве
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 15 тысяч квадратных метров асфальта обновят в Ленинградском тоннеле в Москве до 25 июля, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
Ранее стало известно, что в Ленинградском тоннеле ограничат движение транспорта из-за работ по ремонту дороги.
"До 25 июля в ночные часы будет ограничен проезд через Ленинградский тоннель для проведения дорожно-ремонтных работ. Движение будет осуществляться по боковым проездам. За шесть ночей наши специалисты обновят 15,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, чтобы устранить колейность, которая может стать причиной ДТП", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 11:33Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более трех млн квадратных метров асфальта обновлено в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала