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Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током - РИА Новости, 20.07.2022
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Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током
Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током - РИА Новости, 20.07.2022
Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током
Житель города Калачинск в Омской области пытался залезть в квартиру к своей бывшей девушке, но сорвался, зацепил линию электропередачи и погиб, сообщила... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:57
2022-07-20T10:57
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Житель города Калачинск в Омской области пытался залезть в квартиру к своей бывшей девушке, но сорвался, зацепил линию электропередачи и погиб, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.Мысль "порадовать" бывшую нетрезвому мужчине пришла ночью 19 июля."В городе Калачинске Омской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний мужчина пытался залезть через балкон в квартиру своей бывшей сожительницы, но сорвался и упал на линию электропередачи, подходящую к дому. От удара током мужчина скончался на месте", - сказали в пресс-службе.
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омская область
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:57 20.07.2022
 
Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током

Житель Омской области погиб от удара током, пытаясь залезть на балкон к бывшей девушке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Житель города Калачинск в Омской области пытался залезть в квартиру к своей бывшей девушке, но сорвался, зацепил линию электропередачи и погиб, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Мысль "порадовать" бывшую нетрезвому мужчине пришла ночью 19 июля.
"В городе Калачинске Омской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний мужчина пытался залезть через балкон в квартиру своей бывшей сожительницы, но сорвался и упал на линию электропередачи, подходящую к дому. От удара током мужчина скончался на месте", - сказали в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:24
В Нижегородской области подростка убило током на рыбалке
 
ПроисшествияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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