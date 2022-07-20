https://ria.ru/20220720/tok-1803644604.html
Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током
Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током - РИА Новости, 20.07.2022
Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током
Житель города Калачинск в Омской области пытался залезть в квартиру к своей бывшей девушке, но сорвался, зацепил линию электропередачи и погиб, сообщила... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:57
2022-07-20T10:57
2022-07-20T10:57
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Житель города Калачинск в Омской области пытался залезть в квартиру к своей бывшей девушке, но сорвался, зацепил линию электропередачи и погиб, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.Мысль "порадовать" бывшую нетрезвому мужчине пришла ночью 19 июля."В городе Калачинске Омской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний мужчина пытался залезть через балкон в квартиру своей бывшей сожительницы, но сорвался и упал на линию электропередачи, подходящую к дому. От удара током мужчина скончался на месте", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220719/tok-1803496061.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током
Житель Омской области погиб от удара током, пытаясь залезть на балкон к бывшей девушке