https://ria.ru/20220720/tok-1803644604.html

Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током

Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током - РИА Новости, 20.07.2022

Омича, пытавшегося залезть на балкон к бывшей девушке, убило током

Житель города Калачинск в Омской области пытался залезть в квартиру к своей бывшей девушке, но сорвался, зацепил линию электропередачи и погиб, сообщила... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:57

2022-07-20T10:57

2022-07-20T10:57

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Житель города Калачинск в Омской области пытался залезть в квартиру к своей бывшей девушке, но сорвался, зацепил линию электропередачи и погиб, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.Мысль "порадовать" бывшую нетрезвому мужчине пришла ночью 19 июля."В городе Калачинске Омской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний мужчина пытался залезть через балкон в квартиру своей бывшей сожительницы, но сорвался и упал на линию электропередачи, подходящую к дому. От удара током мужчина скончался на месте", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220719/tok-1803496061.html

омская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)