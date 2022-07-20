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Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
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Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин
Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:50
2022-07-20T16:08
общество
владимир путин
здоровье - общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить.Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". На форуме лидер Медицинской компании "Доктор рядом" Максим Чернин предложил внести изменения в законодательство, чтобы упростить процесс оказания телемедицинской помощи."Безусловно, телемедицина будет развиваться, она во всем мире развивается и у нас в стране будет развиваться, сфер применения этой телемедицины, эти сферы без всякого сомнения будут увеличиваться. Здесь только важно действовать аккуратно, постепенно, эта та сфера деятельности, в которой нельзя навредить. Не навреди - известный принцип медицины", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".Путин также вспомнил одну из веселых историй из сферы медицины."Доктор, вы вырвали мне здоровый зуб. Ничего, доберемся и до больного. Вот так не должно быть ни в коем случае", - подчеркнул Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/meditsina-1771112859.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, агентство стратегических инициатив (аси)
15:50 20.07.2022 (обновлено: 16:08 20.07.2022)
 
Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин

Президент Путин: телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпециалист по ультразвуковому исследованию за органами контроля и управления телемедицинской роботизированной установкой для удаленного ультразвукового исследования
Специалист по ультразвуковому исследованию за органами контроля и управления телемедицинской роботизированной установкой для удаленного ультразвукового исследования - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Специалист по ультразвуковому исследованию за органами контроля и управления телемедицинской роботизированной установкой для удаленного ультразвукового исследования. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить.
Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". На форуме лидер Медицинской компании "Доктор рядом" Максим Чернин предложил внести изменения в законодательство, чтобы упростить процесс оказания телемедицинской помощи.
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"Безусловно, телемедицина будет развиваться, она во всем мире развивается и у нас в стране будет развиваться, сфер применения этой телемедицины, эти сферы без всякого сомнения будут увеличиваться. Здесь только важно действовать аккуратно, постепенно, эта та сфера деятельности, в которой нельзя навредить. Не навреди - известный принцип медицины", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Путин также вспомнил одну из веселых историй из сферы медицины.
"Доктор, вы вырвали мне здоровый зуб. Ничего, доберемся и до больного. Вот так не должно быть ни в коем случае", - подчеркнул Путин.
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ОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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