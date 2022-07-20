https://ria.ru/20220720/telemeditsina-1803771410.html
Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин
Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:50
2022-07-20T15:50
2022-07-20T16:08
общество
владимир путин
здоровье - общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить.Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". На форуме лидер Медицинской компании "Доктор рядом" Максим Чернин предложил внести изменения в законодательство, чтобы упростить процесс оказания телемедицинской помощи."Безусловно, телемедицина будет развиваться, она во всем мире развивается и у нас в стране будет развиваться, сфер применения этой телемедицины, эти сферы без всякого сомнения будут увеличиваться. Здесь только важно действовать аккуратно, постепенно, эта та сфера деятельности, в которой нельзя навредить. Не навреди - известный принцип медицины", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".Путин также вспомнил одну из веселых историй из сферы медицины."Доктор, вы вырвали мне здоровый зуб. Ничего, доберемся и до больного. Вот так не должно быть ни в коем случае", - подчеркнул Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/meditsina-1771112859.html
https://ria.ru/20210416/telemeditsina-1728584192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, агентство стратегических инициатив (аси)
15:50 20.07.2022 (обновлено: 16:08 20.07.2022)
Телемедицина в России будет развиваться, заявил Путин
Президент Путин: телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что телемедицина в России будет развиваться, но важно действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить.
Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ)
и фондом "Росконгресс". На форуме лидер Медицинской компании "Доктор рядом" Максим Чернин предложил внести изменения в законодательство, чтобы упростить процесс оказания телемедицинской помощи.
"Безусловно, телемедицина будет развиваться, она во всем мире развивается и у нас в стране будет развиваться, сфер применения этой телемедицины, эти сферы без всякого сомнения будут увеличиваться. Здесь только важно действовать аккуратно, постепенно, эта та сфера деятельности, в которой нельзя навредить. Не навреди - известный принцип медицины", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Путин также вспомнил одну из веселых историй из сферы медицины.
"Доктор, вы вырвали мне здоровый зуб. Ничего, доберемся и до больного. Вот так не должно быть ни в коем случае", - подчеркнул Путин.