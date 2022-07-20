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В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220720/suzdal-1803791730.html
В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин
В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин - РИА Новости, 20.07.2022
В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин
Более 50 осужденных к принудительным работам женщин трудятся в главном туристическом комплексе "Суздаль" во Владимирской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:54
2022-07-20T17:06
общество
суздаль
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
туризм
новости - туризм
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РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Более 50 осужденных к принудительным работам женщин трудятся в главном туристическом комплексе "Суздаль" во Владимирской области, рассказал РИА Новости руководитель комплекса Олег Жуков.Он пояснил, что в 2021 году в Суздале открылся участок исправительного центра для женщин, осужденных к принудительным работам, построенный за счет предприятия и безвозмездно переданный по договору в пользование ФСИН России. В июле открылась вторая очередь исправительного центра, увеличившая лимит наполнения до 100 человек. Женщины работают на территории туристического комплекса, а живут поблизости за его пределами."Все эти отношения выстраиваются в рамках трудового законодательства... При распределении по специальностям, по участкам и подразделениям предприятия учитываются предыдущие навыки, специализация, если человек таковые имеет", - сказал Жуков.Он уточнил, что женщины могут трудиться горничными, сотрудниками кухни, а нескольким из них, ранее работавшим в медицинских учреждениях, были восстановлены документы для деятельности в медцентре."На сегодня (работают - ред.)... порядка 50 человек, может быть, чуть больше, потому что происходит определенная ротация, то есть кто-то освобождается, кто-то поступает... Это такой живой организм", - добавил Жуков.Собеседник отметил, что работающие на территории туркомплекса осужденные женщины "ежедневно подконтрольны"."Поначалу коллектив как-то настороженно отнесся к этой инициативе. А сейчас нет проблем... У нас на предприятии... более 300 человек, не возникает каких-то конфликтов, трений", - подчеркнул руководитель туристического комплекса.
https://ria.ru/20211124/osuzhdennye-1760547423.html
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общество, суздаль, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), новости - туризм
16:54 20.07.2022 (обновлено: 17:06 20.07.2022)
 
В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин

В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных к принудительным работам женщин

© "Дом.РФ"Панорама Суздаля
Панорама Суздаля
© "Дом.РФ"
Панорама Суздаля. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Более 50 осужденных к принудительным работам женщин трудятся в главном туристическом комплексе "Суздаль" во Владимирской области, рассказал РИА Новости руководитель комплекса Олег Жуков.
Он пояснил, что в 2021 году в Суздале открылся участок исправительного центра для женщин, осужденных к принудительным работам, построенный за счет предприятия и безвозмездно переданный по договору в пользование ФСИН России. В июле открылась вторая очередь исправительного центра, увеличившая лимит наполнения до 100 человек. Женщины работают на территории туристического комплекса, а живут поблизости за его пределами.
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"Все эти отношения выстраиваются в рамках трудового законодательства... При распределении по специальностям, по участкам и подразделениям предприятия учитываются предыдущие навыки, специализация, если человек таковые имеет", - сказал Жуков.
Он уточнил, что женщины могут трудиться горничными, сотрудниками кухни, а нескольким из них, ранее работавшим в медицинских учреждениях, были восстановлены документы для деятельности в медцентре.
"На сегодня (работают - ред.)... порядка 50 человек, может быть, чуть больше, потому что происходит определенная ротация, то есть кто-то освобождается, кто-то поступает... Это такой живой организм", - добавил Жуков.
Собеседник отметил, что работающие на территории туркомплекса осужденные женщины "ежедневно подконтрольны".
"Поначалу коллектив как-то настороженно отнесся к этой инициативе. А сейчас нет проблем... У нас на предприятии... более 300 человек, не возникает каких-то конфликтов, трений", - подчеркнул руководитель туристического комплекса.
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