https://ria.ru/20220720/suzdal-1803791730.html

В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин

В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин - РИА Новости, 20.07.2022

В туркомплексе Суздаля работают более 50 осужденных женщин

Более 50 осужденных к принудительным работам женщин трудятся в главном туристическом комплексе "Суздаль" во Владимирской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:54

2022-07-20T16:54

2022-07-20T17:06

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РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Более 50 осужденных к принудительным работам женщин трудятся в главном туристическом комплексе "Суздаль" во Владимирской области, рассказал РИА Новости руководитель комплекса Олег Жуков.Он пояснил, что в 2021 году в Суздале открылся участок исправительного центра для женщин, осужденных к принудительным работам, построенный за счет предприятия и безвозмездно переданный по договору в пользование ФСИН России. В июле открылась вторая очередь исправительного центра, увеличившая лимит наполнения до 100 человек. Женщины работают на территории туристического комплекса, а живут поблизости за его пределами."Все эти отношения выстраиваются в рамках трудового законодательства... При распределении по специальностям, по участкам и подразделениям предприятия учитываются предыдущие навыки, специализация, если человек таковые имеет", - сказал Жуков.Он уточнил, что женщины могут трудиться горничными, сотрудниками кухни, а нескольким из них, ранее работавшим в медицинских учреждениях, были восстановлены документы для деятельности в медцентре."На сегодня (работают - ред.)... порядка 50 человек, может быть, чуть больше, потому что происходит определенная ротация, то есть кто-то освобождается, кто-то поступает... Это такой живой организм", - добавил Жуков.Собеседник отметил, что работающие на территории туркомплекса осужденные женщины "ежедневно подконтрольны"."Поначалу коллектив как-то настороженно отнесся к этой инициативе. А сейчас нет проблем... У нас на предприятии... более 300 человек, не возникает каких-то конфликтов, трений", - подчеркнул руководитель туристического комплекса.

https://ria.ru/20211124/osuzhdennye-1760547423.html

https://ria.ru/20210830/borschevik-1747871141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, суздаль, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), новости - туризм