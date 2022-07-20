https://ria.ru/20220720/sportsmeny-stipendiaty-1803813535.html
В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора
В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора - РИА Новости, 20.07.2022
В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора
В Верхневолжье расширен перечень получателей ежемесячных стипендий губернатора Тверской области спортсменам, включенным в состав сборных команд Российской... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:39
2022-07-20T17:39
2022-07-20T17:39
тверская область
игорь руденя
олимпийские игры
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803811225_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d2e4e47f08fdf9938b507e54c1c687db.jpg
ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье расширен перечень получателей ежемесячных стипендий губернатора Тверской области спортсменам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это связано с тем, что число атлетов, добившихся высоких достижений в спорте по итогам прошлого года, увеличилось. Соответственно, предусмотрены дополнительные средства на выплату стипендий. Решение принято на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени", - отметили в пресс-службе.В 2022 году стипендии предусмотрены 177 спортсменам – это на 39 человек больше, чем в прошлом году. Стипендии предусмотрены 30-ти участникам основного состава сборной по олимпийским видам спорта, 99-ти – основного состава по неолимпийским видам, 18-ти – основного резерва и 30-ти – молодежного состава.Большинство получателей – спортсмены, занимающиеся греблей на байдарках и каноэ – 55 человек. Также стипендии предназначены для участников гребного, конькобежного спорта, спортивной борьбы, лыжных гонок, каратэ, спорта глухих и спорта граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, среди получателей – легкоатлеты, дзюдоисты, регбисты, боксеры и другие спортсмены.Всего от Верхневолжья в состав сборных включено 203 спортсмена, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220708/nagrada-1801274895.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803811225_138:0:1011:655_1920x0_80_0_0_8599b0b1707a6e0c4857f880dc73394b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, олимпийские игры, спорт
ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье расширен перечень получателей ежемесячных стипендий губернатора Тверской области спортсменам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это связано с тем, что число атлетов, добившихся высоких достижений в спорте по итогам прошлого года, увеличилось. Соответственно, предусмотрены дополнительные средства на выплату стипендий. Решение принято на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени
", - отметили в пресс-службе.
В 2022 году стипендии предусмотрены 177 спортсменам – это на 39 человек больше, чем в прошлом году. Стипендии предусмотрены 30-ти участникам основного состава сборной по олимпийским видам спорта, 99-ти – основного состава по неолимпийским видам, 18-ти – основного резерва и 30-ти – молодежного состава.
Большинство получателей – спортсмены, занимающиеся греблей на байдарках и каноэ – 55 человек. Также стипендии предназначены для участников гребного, конькобежного спорта, спортивной борьбы, лыжных гонок, каратэ, спорта глухих и спорта граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, среди получателей – легкоатлеты, дзюдоисты, регбисты, боксеры и другие спортсмены.
Всего от Верхневолжья в состав сборных включено 203 спортсмена, пояснили в пресс-службе.