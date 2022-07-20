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В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора - РИА Новости, 20.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220720/sportsmeny-stipendiaty-1803813535.html
В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора
В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора - РИА Новости, 20.07.2022
В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора
В Верхневолжье расширен перечень получателей ежемесячных стипендий губернатора Тверской области спортсменам, включенным в состав сборных команд Российской... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:39
2022-07-20T17:39
тверская область
игорь руденя
олимпийские игры
спорт
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье расширен перечень получателей ежемесячных стипендий губернатора Тверской области спортсменам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это связано с тем, что число атлетов, добившихся высоких достижений в спорте по итогам прошлого года, увеличилось. Соответственно, предусмотрены дополнительные средства на выплату стипендий. Решение принято на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени", - отметили в пресс-службе.В 2022 году стипендии предусмотрены 177 спортсменам – это на 39 человек больше, чем в прошлом году. Стипендии предусмотрены 30-ти участникам основного состава сборной по олимпийским видам спорта, 99-ти – основного состава по неолимпийским видам, 18-ти – основного резерва и 30-ти – молодежного состава.Большинство получателей – спортсмены, занимающиеся греблей на байдарках и каноэ – 55 человек. Также стипендии предназначены для участников гребного, конькобежного спорта, спортивной борьбы, лыжных гонок, каратэ, спорта глухих и спорта граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, среди получателей – легкоатлеты, дзюдоисты, регбисты, боксеры и другие спортсмены.Всего от Верхневолжья в состав сборных включено 203 спортсмена, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, олимпийские игры, спорт
17:39 20.07.2022
 

В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора
В Тверской области расширено число спортсменов-стипендиатов губернатора - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье расширен перечень получателей ежемесячных стипендий губернатора Тверской области спортсменам, включенным в состав сборных команд Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это связано с тем, что число атлетов, добившихся высоких достижений в спорте по итогам прошлого года, увеличилось. Соответственно, предусмотрены дополнительные средства на выплату стипендий. Решение принято на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени", - отметили в пресс-службе.
В 2022 году стипендии предусмотрены 177 спортсменам – это на 39 человек больше, чем в прошлом году. Стипендии предусмотрены 30-ти участникам основного состава сборной по олимпийским видам спорта, 99-ти – основного состава по неолимпийским видам, 18-ти – основного резерва и 30-ти – молодежного состава.
Большинство получателей – спортсмены, занимающиеся греблей на байдарках и каноэ – 55 человек. Также стипендии предназначены для участников гребного, конькобежного спорта, спортивной борьбы, лыжных гонок, каратэ, спорта глухих и спорта граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, среди получателей – легкоатлеты, дзюдоисты, регбисты, боксеры и другие спортсмены.
Всего от Верхневолжья в состав сборных включено 203 спортсмена, пояснили в пресс-службе.
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