https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803701411.html

Лавров: поставки дальнобойного оружия Киеву расширят географию спецоперации

Лавров: поставки дальнобойного оружия Киеву расширят географию спецоперации - РИА Новости, 20.07.2022

Лавров: поставки дальнобойного оружия Киеву расширят географию спецоперации

Если Украина получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российских войск изменятся, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:31

2022-07-20T13:31

2022-07-20T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Если Украина получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российских войск изменятся, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян."Президент сказал очень четко, как вы его и процитировали, — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается", — подчеркнул министр.При этом он напомнил, что во время встречи переговорщиков в Стамбуле в конце марта положение дел в этом вопросе существенно отличалось."Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", — добавил глава российской дипломатии.Он указал, что по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием, например, HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше."Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, крупнейший город на побережье Азовского моря Мариуполь, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Лавров: "Если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся еще дальше" "Президент сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается", – подчеркнул министр. 2022-07-20T13:31 true PT0M57S

Лавров: "Географические задачи спецоперации изменились, теперь это не только ДНР и ЛНР" Если Украина получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи спецоперации российских войск изменятся, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян. "Президент сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается", — подчеркнул министр. 2022-07-20T13:31 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров