https://ria.ru/20220720/sovfed-1803722367.html
Необходимости во внеочередном заседании Совфеда нет, заявил Клишас
Необходимости во внеочередном заседании Совфеда нет, заявил Клишас - РИА Новости, 20.07.2022
Необходимости во внеочередном заседании Совфеда нет, заявил Клишас
Конституционной необходимости во внеочередном заседании Совета Федерации нет, но окончательное решение об этом примет Совет верхней палаты, сообщил председатель РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:31
2022-07-20T14:31
2022-07-20T14:46
совет федерации рф
политика
андрей клишас
госдума рф
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Конституционной необходимости во внеочередном заседании Совета Федерации нет, но окончательное решение об этом примет Совет верхней палаты, сообщил председатель комитета Совфеда Андрей Клишас."Конституционной необходимости в заседании Совета Федерации я не вижу, но решение за Советом палаты", - сказал он на заседании комитета в среду.По словам Клишаса, Совет верхней палаты, скорее всего, соберётся в четверг.Сенатор напомнил, что на данный момент пока принято решение не проводить внеочередное заседание Совета Федерации, а рассмотреть принятые Госдумой 15 июля законы только на комитетах и затем направить свою позицию президенту.При этом он подчеркнул, что если комитеты выступят против каких-либо законов, то тогда сенаторам придётся собираться на пленарное заедание.Совет Федерации провёл последнее в весенней сессии заседание 8 июля и ушёл на каникулы. По утверждённому графику первое заседание осенней сессии должно состояться 21 сентября.
https://ria.ru/20220711/sovfed-1801790724.html
https://ria.ru/20220718/zakony-1803244556.html
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РИА Новости
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совет федерации рф, политика, андрей клишас, госдума рф
14:31 20.07.2022 (обновлено: 14:46 20.07.2022)
Необходимости во внеочередном заседании Совфеда нет, заявил Клишас
Сенатор Клишас: решение о внеочередном заседании Совфеда примет Совет верхней палаты
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Конституционной необходимости во внеочередном заседании Совета Федерации нет, но окончательное решение об этом примет Совет верхней палаты, сообщил председатель комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Конституционной необходимости в заседании Совета Федерации
я не вижу, но решение за Советом палаты", - сказал он на заседании комитета в среду.
По словам Клишаса, Совет верхней палаты, скорее всего, соберётся в четверг.
Сенатор напомнил, что на данный момент пока принято решение не проводить внеочередное заседание Совета Федерации, а рассмотреть принятые Госдумой
15 июля законы только на комитетах и затем направить свою позицию президенту.
"Согласно конституции, если Совет Федерации не рассмотрит закон (в течение 14 дней), то он считается одобренным. Мы этой нормой практически не пользуемся, но такая конституционная возможность у Совета Федерации есть", - сказал Клишас.
При этом он подчеркнул, что если комитеты выступят против каких-либо законов, то тогда сенаторам придётся собираться на пленарное заедание.
Совет Федерации провёл последнее в весенней сессии заседание 8 июля и ушёл на каникулы. По утверждённому графику первое заседание осенней сессии должно состояться 21 сентября.