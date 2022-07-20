https://ria.ru/20220720/sovfed-1803722367.html

Необходимости во внеочередном заседании Совфеда нет, заявил Клишас

Необходимости во внеочередном заседании Совфеда нет, заявил Клишас - РИА Новости, 20.07.2022

Необходимости во внеочередном заседании Совфеда нет, заявил Клишас

Конституционной необходимости во внеочередном заседании Совета Федерации нет, но окончательное решение об этом примет Совет верхней палаты, сообщил председатель РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:31

2022-07-20T14:31

2022-07-20T14:46

совет федерации рф

политика

андрей клишас

госдума рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Конституционной необходимости во внеочередном заседании Совета Федерации нет, но окончательное решение об этом примет Совет верхней палаты, сообщил председатель комитета Совфеда Андрей Клишас."Конституционной необходимости в заседании Совета Федерации я не вижу, но решение за Советом палаты", - сказал он на заседании комитета в среду.По словам Клишаса, Совет верхней палаты, скорее всего, соберётся в четверг.Сенатор напомнил, что на данный момент пока принято решение не проводить внеочередное заседание Совета Федерации, а рассмотреть принятые Госдумой 15 июля законы только на комитетах и затем направить свою позицию президенту.При этом он подчеркнул, что если комитеты выступят против каких-либо законов, то тогда сенаторам придётся собираться на пленарное заедание.Совет Федерации провёл последнее в весенней сессии заседание 8 июля и ушёл на каникулы. По утверждённому графику первое заседание осенней сессии должно состояться 21 сентября.

https://ria.ru/20220711/sovfed-1801790724.html

https://ria.ru/20220718/zakony-1803244556.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, политика, андрей клишас, госдума рф