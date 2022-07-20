https://ria.ru/20220720/sotsgazifikatsiya-1803730343.html

В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов

В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов - РИА Новости, 20.07.2022

В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов

В рамках программы "Социальной газификации" в Подмосковье за прошедшую неделю подключено 227 домов и проложено 31 километр газораспределительных сетей,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:51

2022-07-20T14:51

2022-07-20T14:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В рамках программы "Социальной газификации" в Подмосковье за прошедшую неделю подключено 227 домов и проложено 31 километр газораспределительных сетей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области."С начала реализации президентского проекта "Социальная газификация" созданы условия для подключения к газу 65 тысяч жителей Подмосковья, работы завершены в 1 793 населенных пунктах, построено 1 219 километров газопровода. Всего за одну неделю проложен 31 километр газораспределительных сетей, газ подведен к 227 домовладениям", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что важным вопросом остается тема заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования в частных домовладениях.Владельцы ИЖС, не заключившие договор с обслуживающей организацией, и при этом имеющие задолженность за газ, отключаются от газоснабжения. Такие крайние меры — единственный гарант безопасности жизни в домах, где состояние газового оборудования длительное время не проверялось специалистами. Этот вопрос остается на контроле Министерства энергетики Московской области", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220718/gazifikatsiya-1803278779.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика