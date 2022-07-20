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В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов - РИА Новости, 20.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220720/sotsgazifikatsiya-1803730343.html
В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов
В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов - РИА Новости, 20.07.2022
В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов
В рамках программы "Социальной газификации" в Подмосковье за прошедшую неделю подключено 227 домов и проложено 31 километр газораспределительных сетей,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:51
2022-07-20T14:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В рамках программы "Социальной газификации" в Подмосковье за прошедшую неделю подключено 227 домов и проложено 31 километр газораспределительных сетей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области."С начала реализации президентского проекта "Социальная газификация" созданы условия для подключения к газу 65 тысяч жителей Подмосковья, работы завершены в 1 793 населенных пунктах, построено 1 219 километров газопровода. Всего за одну неделю проложен 31 километр газораспределительных сетей, газ подведен к 227 домовладениям", - говорится в сообщении.Также в ведомстве отметили, что важным вопросом остается тема заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования в частных домовладениях.Владельцы ИЖС, не заключившие договор с обслуживающей организацией, и при этом имеющие задолженность за газ, отключаются от газоснабжения. Такие крайние меры — единственный гарант безопасности жизни в домах, где состояние газового оборудования длительное время не проверялось специалистами. Этот вопрос остается на контроле Министерства энергетики Московской области", - добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), экономика
14:51 20.07.2022
 

В Подмосковье за неделю по программе соцгазификации подключили 227 домов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В рамках программы "Социальной газификации" в Подмосковье за прошедшую неделю подключено 227 домов и проложено 31 километр газораспределительных сетей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
"С начала реализации президентского проекта "Социальная газификация" созданы условия для подключения к газу 65 тысяч жителей Подмосковья, работы завершены в 1 793 населенных пунктах, построено 1 219 километров газопровода. Всего за одну неделю проложен 31 километр газораспределительных сетей, газ подведен к 227 домовладениям", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что важным вопросом остается тема заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования в частных домовладениях.
Владельцы ИЖС, не заключившие договор с обслуживающей организацией, и при этом имеющие задолженность за газ, отключаются от газоснабжения. Такие крайние меры — единственный гарант безопасности жизни в домах, где состояние газового оборудования длительное время не проверялось специалистами. Этот вопрос остается на контроле Министерства энергетики Московской области", - добавили в ведомстве.
Работа мобильного офиса социальной газификации - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 17:22Новости Подмосковья
Мобильные офисы газификации приедут в 51 населенный пункт МО
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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